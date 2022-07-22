«مرايا للفنون» يُطلق مخيّم «هيا نبني» للأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف مركز مرايا للفنون، المبادرة الإبداعية غير الربحية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والتي تعنى بدعم الفنانين والمصممين الناشئين في المنطقة، المخيّم الصيفي 2022، الذي يتضمن سلسلة من ورش العمل الإبداعية والفنية للأطفال خلال الفترة من 25 إلى 30 الجاري.

وتأتي دورة هذا العام من المخيّم تحت عنوان «هيا نبني»، وهي مخصصة لتعليم الأطفال بين 7 و12 عاماً كيفية تصميم مشاهد فنية متكاملة باستخدام تصاميم فردية. وتتنوع المواد المستخدمة في ورش العمل بين البالونات والقرميد ولوازم الأشغال الحرفية، وتستخدم كذلك الوسائل الفنية التقليدية، مثل الرسم والوسائط المختلطة.

ويضم برنامج المخيم الصيفي مجموعة من ورش العمل حول تقنيات الفنون الانطباعية والرسم بالتنقيط، وتشرف على إحداها الفنانة زارا محمود التي تنظم معرضاً منفرداً حالياً في مركز مرايا للفنون.

ويختتم المخيم الصيفي، الذي يستمر ستة أيام، فعالياته بورشة عمل متخصصة بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال الجديدة كلياً، إلى جانب تعليم الأطفال كيفية ابتكار أعمال فنية رقمية بإشراف منصة الرموز غير القابلة للاستبدال «مورو كوليكتف» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

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