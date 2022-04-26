«إتحاف الناس».. جديد أكاديمية الشعر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عن أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، صدر كتاب «إتحاف الناس بشرح قصيدة ابن عديم في قبيلة بني ياس»، لمؤلفه علي أحمد الكندي المرر. ويُعدّ الكتاب حلقة من سلسلة تاريخية عن قبيلة بني ياس، ويُعدّ بمثابة مرجع مهم للدارسين والباحثين في تاريخ هذه القبيلة.

وتناول المرر في كتابه تعريفات عدة قبل شرح القصيدة، منها علم الأنساب وتاريخه وما يترتب عليه من الأحكام والمعارف. وتطرّق إلى نسب قبيلة بني ياس، كونها من أشهر القبائل في شرق الجزيرة العربية، أما موطنهم الأصلي فهو الظفرة، وورد ذكرهم في مراجع عدة على لسان مؤرخين كثر. وتناول عشائر بني ياس، وتقسيمات السنة لدى أهالي منطقة الظفرة، مقر بني ياس، وهي أربعة مواسم: الصفيري والشتاء والصيف والقيظ. كما تطرّق إلى سكان منطقة الظفرة.

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