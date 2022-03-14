الفنانون السرياليون نجوم مزاد لدار سوذبيز في باريس

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

تنظّم دار سوذبيز للمزادات، الأربعاء المقبل، أول مزاد مخصص للرسامين السرياليين في باريس، يتوقع أن تصل قيمة الأعمال فيه إلى 30 مليون يورو، أعلى مستوى في فرنسا هذا الموسم.

وسيكون فرنسيس بيكابيا نجم المزاد عبر لوحتين، الأولي «بافونيا»، العائدة لعام 1929، مع سعر تقديري يراوح بين ستة ملايين يورو وثمانية ملايين، والثانية «عارية الظهر»، التي أنجزها الرسام بين عامي 1940 و1942، مع سعر تقديري يراوح بين ثلاثة ملايين يورو وأربعة ملايين. ويُتوقع أن تحطم «بافونيا» الرقم القياسي لأعمال الفنان (ثمانية ملايين يورو)، بحسب دار سوذبيز. ومن بين الأعمال الرئيسة الأخرى، ثمة أيضاً لوحة لرينيه ماغريت بعنوان «قصر المحظية»، تعود إلى عام 1929، مع سعر تقديري بين مليونين وثلاثة ملايين يورو، وأخرى لمارسيل دوشان، يراوح سعرها التقديري بين 300 ألف و400 ألف يورو.

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