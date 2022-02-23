أمسية شعرية في مركز الجليلة لثقافة الطفل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ضمن سلسلة «حديث المكتبات»، تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، تعاونها مع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، فرع دبي، من أجل إثراء الساحة الأدبية بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، وتستضيف في مركز الجليلة لثقافة الطفل أمسية شعرية تحييها مجموعة من الشاعرات الإماراتيات، ويديرها الشاعر الإماراتي محمد العمادي.

وتجمع الأمسية الشاعرات الشابات المبدعات: أمل السهلاوي، وأسماء الحمادي، ونجاة الظاهري، اللواتي سيلقين مختارات من أشعارهن أمام الجمهور. وتعقد الأمسية يوم الخميس، 24 فبراير الجاري، من الساعة السابعة حتى الثامنة مساءً.

يُشار إلى أن الشاعرة والكاتبة الإماراتية أسماء الحمادي، حاصلة على شهادة الماجستير في اللغة وآدابها، وصدر لها ديوانان شعريان، ومجموعتان قصصيتان. أما أمل السهلاوي، فقد نشأت في إمارة الشارقة، وتكتب الشعر العربي الكلاسيكي والحر. وأصدرت أخيراً كتابها الشعري الأول (كان عليّ أن أؤجلك).

وتبدع الشاعرة نجاة الظاهري، من العين، في كتابة الشعر الفصيح والنبطي بنوعيه؛ العمودي والتفعيلة، وصدر لها دواوين عدة بين عامي 2009 و2020.

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