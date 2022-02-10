انطلاقة قوية لأشواط «الشيوخ» في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جاءت انطلاقة أشواط الشيوخ، قوية وحافلة بالندية، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، حتى 14 فبراير الجاري. وشهدت المنافسات توزع المراكز الأولى بين الفرق المشاركة، التي تضم نخبة الصقارين والطيور، وتنال دائماً صدارة المشهد خلال منافسات البطولة.

وفي أشواط فئة جير تبع، تفوق «إم 7» في شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 3» بزمن 17.537 ثانية، ونال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «تي 22» بـ17.831 ثانية، ثم فريق الظفرة بالطير «تي 71» بـ17.966 ثانية.

وكسب الظفرة شوط الرمز جرناس، بالطير «تي 114» بزمن 17.311 ثانية، ونال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «تي 58» بـ17.471 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «مدريد» بـ17.537 ثانية.

وفاز «إف 3» بشوط الرئيس فرخ، بالطير «76» بزمن 17.964 ثانية، يليه الظفرة بالطير «تي 157» بـ18.045 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «006» بـ18.056 ثانية.

وكسب الظفرة المراكز الثلاثة الأولى في شوط الرئيس جرناس، بالطير «150» بزمن 17.298 ثانية بالمركز الأول، والطير «تي 123» بـ17.298 ثانية بالمركز الثاني، والطير «تي 157» بـ17.476 ثانية بالمركز الثالث.

كما كسب فريق الظفرة المركز الأول في شوط النقدي فرخ، بالطير «تي 153» بزمن 17.577 ثانية، يليه «إف 3» بالطير «تي 61» بـ17.698 ثانية، ثم الظفرة بالطير «تي 374» بـ17.745 ثانية.

وفي أشواط فئة جير شاهين للشيوخ، كسب شوط الرمز فرخ، فريق «إم 7» بالطير «مذهل» بزمن 17.467 ثانية، يليه «إف 3» بالطير «بي كيه» بـ17.696 ثانية، ثم «إف 3» بالطير «إس 22» بـ18.031 ثانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news