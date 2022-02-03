«فخر الأجيال للصيد بالصقور» تشهد أقوى المستويات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت أشواط «العامة مُلاك» أقوى المستويات، وسط تنافس مفتوح لحصد المراكز الأول، ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، حتى 14 فبراير الجاري، وتعد واحدة من أهم وأكبر البطولات في المنطقة والعالم، على صعيد أعداد ومستويات المشاركين، والجوائز المالية المخصصة للمتفوقين. وتترقب «العامة مُلاك» ختام هذه الفئة اليوم بإقامة أشواط «القرموشة، بعدما عرفت انطلاقتها قوة وندية بين المشاركين.

ففي أشواط جير شاهين، شهد شوط الرمز فرخ، حصول ثاني عبدالله الفلاسي، على المركز الأول بالطير «تي 47» بزمن 17.879 ثانية، يليه راشد سعيد المنصوري بالطير «أثمد» بـ17.998، وثالثاً غانم علي الظاهري بالطير «56» بـ17.999 ثانية.

وفي شوط الرمز جرناس، كسب مبارك سالم المرر المركز الأول بالطير «وقاد» بزمن 17.944 ثانية، يليه حمد عبدالله المريخي بالطير «الميهم» بـ18.141 ثانية، وثالثاً عبدالله شامس العامري بالطير «شجاع» بـ18.249 ثانية. وفي شوط الرئيسي فرخ، حقق عبدالله راشد المنصوري المركز الأول بالطير «007» بـ18.519 ثانية، يليه أحمد راشد المنصوري بالطير «فوضوي» بـ18.598 ثانية، وثالثاً خالد جمعة الهاملي بالطير «4» بـ18.650 ثانية.

وفي شوط الرئيسي جرناس، كسب خلفان عبدالله المرر المركز الأول، بالطير «عزيز» بزمن 17.875 ثانية، يليه مبارك سالم المرر بالطير «سرمد» بـ17.957 ثانية، وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير «37» بـ18.089 ثانية.

وفي شوط النقدي فرخ، حقق علي سيف الشامسي المركز الأول بالطير «88» بزمن 18.424 ثانية، يليه راشد محمد الزحمي بالطير «دي 151» بـ18.438 ثانية، ثم خميس راشد المزروعي بالطير «37» بـ18.491 ثانية.

أما في أشواط جير تبع، تفوق في شوط الرمز فرخ، راشد سعيد المنصوري بالطير «الشهم» بزمن 17.371 ثانية، يليه سعيد راشد المنصوري بالطير «شبابي» بـ17.525 ثانية، ثم مطر خلف المنصوري بالطير «برق» بـ17.591 ثانية.

وفي شوط الرمز جرناس، حقق المركز الأول سلطان راشد المنصوري بالطير «غطرس» بزمن 17.590 ثانية، ونال نفسه المركز الثاني بالطير «ذهب» بـ17.696 ثانية، ثم راشد سعيد المنصوري بالطير «سميسم» بـ18.043 ثانية.

وفي شوط الرئيسي فرخ، كسب مبارك محمد آل بشر المركز الأول بالطير «تي 71» بزمن 19.403 ثانية، يليه محمد سعيد المنصوري بالطير «الظفرة 1» بـ19.408 ثانية، ثم حمد أحمد الكندي بالطير «مدفون» بـ19.448 ثانية.

وفي شوط الرئيسي جرناس، كسب مبارك سالم المرر المركز الأول بالطير «دلماوي» بزمن 17.938 ثانية، ثم فهد محمد المنصوري بالطير «ريد جوكر» بـ18.222 ثانية، يليه عبيد خلفان المزروعي بالطير «يربوع» بـ18.275 ثانية.

وفي شوط نقدي فرخ، حقق المركز الأول محمد سالم الشدي بالطير «مبعد» بزمن 18.852 ثانية، يليه خلفان نادر القبيسي بالطير «بو بشير» بـ18.923 ثانية، ثم خليفة خميس الكندي بالطير «تي 20» بـ19.187 ثانية.

• «العامة مُلاك» تترقب ختام هذه الفئة اليوم بإقامة أشواط القرموشة.

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