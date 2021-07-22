رحيل الشاعر الاماراتي هادف الدرعي.. مثقفون وشعراء : فقدنا أحد أعمدة الشعر النبطي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

توفي الشاعر الإماراتي هادف الدرعي، أمس الأربعاء، بعد مسيرة طويلة في نظم الشعر النبطي وإلقاء الشلات بصوته الشجي واسلوبه العذب المميز. وفور إعلان خبر وفاته، حرص العديد من الشعراء والباحثين والمهتمين بالشعر والثقافة على رثائه وتقديم واجب العزاء لاسرته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين على مكانته الرفيعة على الساحة الشعرية وعطائه الذي امتد على مدى ما يقارب الأربع عقود، وتميز خلالها بحفاظه على الرمسة الإماراتية البدوية الأصيلة. كذلك تناقل المغردون مقاطع شعرية وشلات قدمها الراحل خلال مسيرته.

ونشر رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الكاتب والباحث سلطان العميمي، تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أشار فيها إلى أن الراحل كان أحد أعمدة الشعر النبطي، قائلا: «برحيل الشاعر هادف الدرعي فقدنا أحد أشهر شعراء النبط في العقود الأربعة في الإمارات. تميز الراحل بأخلاقه الرفيعة وشخصيته المحبوبة من الجميع وصوته الشجي في فن الشلة».

وغرد الفنان عيضة المنهالي قائلا: «رحل عنا هذا اليوم الشاعر الكبير هادف الدرعي، تاركًا خلفه إرث كبير و نهج يدرّس على مستوى الشعر و الشله.. تتلمذنا على يده و كان نعم القدوه، رحم الله ابو محمد».

كما نعاه رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبد العزيز المسلم، وكتب: «رحم الله الشاعر هادف الدرعي و أسكنه فسيح جناته، سعدت بالمشاركة معه في أكثر من محفل ثقافي، وكان ضمن وفد الشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الى لارمينيا في اسبوع الشارقة الثقافي، و قد قدّم عدد من الشلاّت في جامعة أرمينيا».

كذلك نعاه الفنان الوسمي، قائلا: «نعم الرجل.. تلاقيت معه في اكثر من مناسبة ومدرسة في الاخلاق والشعر.. اللهم ارحمه واغفر له وارزقه فسيح جناتك،، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الباحث والشاعر سلطان بالقرن الجهوري: «فقدت مدينة العين اليوم الشاعر الإماراتي هادف الدرعي، رحمه الله أحد أشهر شعراء النبط في الإمارات. تميز الراحل بأخلاقه وتواضعه وصوته الشجي في فن الشلة. تعازينا الحارة لأسرته وعموم قبيلة الدروع ومحبين الشاعر والشعر».

ونشر عضو لجنة تحكيم برنامج «المنكوس» محمد بن مشيط المري: «خالص التعازي والمواساة لاسرة الفقيد وعموم الدروع في وفاة الشاعر هادف الدرعي تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان».

ومن سلطنة عمان، نعى الشاعر أحمد الوشاحي الفقيد الراحل، قائلا: «الله يرحم الشاعر هادف الدرعي ويغفر له ويدخله فسيح جناته. ترافقنا معه في عدة حلقات ضمن برنامج مجالس الشعراء بتلفزيون دبي بإشراف شاعرنا القدير راشد شرار، كان ذلك في التسعينات فكان له صوت جميل ولحن عذب وفريد في نوعه وبرحيله فقدت الساحة الشعرية أحد رموزها».

وغرد الشاعر خميس المقيمي: تعازينا وصادق مواساتنا للأخوة الاكارم شعراء الامارات كافة في وفاة الشاعر، والانسان الخلوق، الدمث هدف الدرعي، والى أفراد أسرته الكريمة ومن يعز عليه.نسأل الله أن يجبر مصاب الجميع في فقده ويتغمده اللهم بواسع الرحمه وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته«. أيضا شارك الشاعر كامل البطحري في العزاء مغردا:»نعزّي أنفسنا والساحة الشعرية الإماراتية والخليجية وقبيلة لدروع عامة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشاعر هادف الدرعي«.

وحرصت قناة«سما دبي»على تقديم حلقة خاصة عن الشاعر الراحل، والذي كان عضواً رئيساً في برنامج مجلس الشعراء الذين كان يبث على قناة تلفزيون دبي سابقا، مشيرة إلى أنه»مع رحيل الدرعي فقدت الساحة المحلية أحد أركانها وأعمدتها، وهو الذي عرف بأخلاقه وحلمه وسيرته العطرة، فقد كان الراحل أحد الأعلام المحافظة على تفاصيل الشعر الشعبي، وهو من الأعلام التي يقدرها مثقفو الإمارات وفرسان الشعر الشعبي، ويرفعون له قبعة المجد".

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