بالصور.. مهرجان الطبول يعيد إلى القاهرة إيقاعها المفقود بسبب الجائحة

المصدر: القاهرة ■ رويترز

من جديد عاد جمهور المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية إلى التمايل والغناء على الإيقاعات الموسيقية القادمة من قارات العالم في افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان أول من أمس، بالقاهرة.

وكان المهرجان الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات العالم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويجذب سنوياً عشرات الآلاف من المتابعين، قد احتجب العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبدالفتاح في كلمة الافتتاح الذي أقيم في الهواء الطلق بمسرح بئر يوسف في قلعة صلاح الدين الأثرية، إن «الدورة الثامنة تعد بحق دورة التحدي والإصرار والصمود» بسبب الظروف المحيطة. وأضاف أن المهرجان يهدف إلى التحاور والتفاعل وتجاوز الحدود لخلق حالة من الانسجام المتناغم والتواصل مع شعوب العالم عبر الأزمنة والأمكنة تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام».

وتشارك في الدورة الثامنة للمهرجان نحو 30 فرقة موسيقية واستعراضية من مصر والفلبين وإندونيسيا وبنغلادش وباكستان واليمن وفلسطين وكولومبيا وجنوب السودان والسودان والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى فرق سورية مقيمة في مصر.

وتنظم العروض يومياً حتى 18 يونيو الجاري في حديقة الحرية بجوار دار الأوبرا، وقبة الغوري في شارع الأزهر، وقصر الأمير طاز بحي الخليفة، وبيت السناري في حي السيدة زينب، وقلعة صلاح الدين.

وبعد إعلان وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم إطلاق الدورة رسمياً أعلن رئيس المهرجان عن مفاجأة غير مدرجة ببرنامج الافتتاح، هي فقرة فنية للعزف المنفرد على آلة الساكسفون قدمها سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونغ جين ووك تعبيراً عن تقديره لمصر.

وشمل برنامج الافتتاح الورشة الدولية المعتادة التي تقدم خلالها كل فرقة مشاركة جزءاً من عرضها قبل أن تتمازج إيقاعات الفرق مجتمعة مكونة لحناً عالمياً واحداً. وفي أول ظهور لهما بالمهرجان لاقت فرقة «طبلة الست» المصرية المكونة من مجموعة من الفتيات الماهرات في القرع على الطبلة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، فيما حظيت فرقة «القلوب البيضاء» لذوي الاحتياجات الخاصة بتشجيع حماسي من جميع الحاضرين.

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