«الفجيرة للفنون» تُطلق بطاقة «فنان» لدعم الموهوبين الإماراتيين

المصدر: الفجيرة ■ وام

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بطاقة «فنان» الخاصة بالفنانين الإماراتيين الموهوبين في المجالات الفنية المتنوعة، وتوفير منصة فنية تدعمهم، وتنشر أعمالهم عن طريق التشجيع والتحفيز، ورفع مستوى الكفاءة لديهم وتعزيز هويتهم الوطنية.

وتستهدف مبادرة بطاقة «فنان» التي تم الإعلان عنها بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، جميع الإماراتيين الموهوبين فنياً من الجنسين، بعمر 16 عاماً وما فوق من داخل الدولة، وذلك في الفنون البصرية والمسرحية والموسيقى والباليه والغناء.

وأكد مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي، أن بطاقة «فنان» تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، النابع من حرص سموّه على خلق بيئة محفزة للدعم المهني للفنانين الإماراتيين، وتقديم المشورة الفنية الدائمة لهم من قبل نخبة من المتخصصين في الأكاديمية.

وأوضح أن البطاقة تتضمن مجموعة من الامتيازات توفرها الأكاديمية لحامليها من خلال اطلاعهم على المشهد الفني محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب إتاحة الفرص للفنانين الإماراتيين الموهوبين لتطوير شبكة علاقاتهم وتبادل الخبرات مع الفنانين داخل الدولة وخارجها.

• البطاقة تتضمن مجموعة من الامتيازات لحامليها.

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