دبي للثقافة تفتح التسجيل لمؤتمر إيسيا 2026

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور والمهتمين لحضور النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا 2026"، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 6 حتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية".

وتُعد هذه النسخة الأضخم في تاريخ المؤتمر، الذي يمثل منصة عالمية تجمع الفنانين والباحثين والمبتكرين، وتتيح لهم استكشاف التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل الممارسات الإبداعية المعاصرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الفنون الرقمية ودعم مستهدفات "خارطة طريق الفنون الرقمية"، وتمكين المواهب المحلية، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.

ويجمع المؤتمر الدولي بين برنامج فني حضوري سيقام في مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي افتراضي يتيح المشاركة من مختلف أنحاء العالم، حيث ستعقد الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن المسارات الخاصة خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر 2026، تليها الجلسات الرئيسية للمؤتمر الأكاديمي، والتي ستعقد خلال الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر 2026.

ويُتاح التسجيل مجاناً للمشاركة في البرنامج الفني، فيما تتطلب المشاركة في البرنامج الأكاديمي الافتراضي شراء تذكرة. ويحصل جميع المسجلين على رمز استجابة سريعة (QR Code) شخصي، يُستخدم حصرياً للدخول إلى مواقع إقامة فعاليات البرنامج الفني، بينما سترسل تفاصيل الدخول إلى البرنامج الأكاديمي عبر عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في التسجيل. وسيحظى الطلبة بخصم 50% عند التسجيل باستخدام بريد إلكتروني جامعي ساري المفعول، ما سيتيح لهم فرصة المشاركة في جلسات البرنامج الأكاديمي والاستفادة من محتواه. ويمكن للراغبين في حضور فعاليات المؤتمر التسجيل عبر الرابط التالي: isea2026.eventshub.ai.

وفي هذا السياق، أشارت مدير إدارة الفنون الواعدة في "دبي للثقافة" ومدير مشروع إيسيا 2026 ميثاء علي البلوشي، إلى أهمية المؤتمر في بناء جسور التواصل بين المجتمعات الفنية والأكاديمية، وإثراء الحوار حول مستقبل الفنون الرقمية والواعدة.

وقالت: "يمثل "إيسيا 2026" فرصة للجمهور لاكتشاف تجارب فنية مبتكرة تعكس الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا للإبداع، والتفاعل مع رؤى جديدة يقدمها فنانون وباحثون من مختلف دول العالم. ويشكل فتح باب التسجيل دعوة لأصحاب المواهب المحلية للاستفادة من هذه التجارب، وصقل مهاراتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، بما يعزز قدراتهم على التجريب والابتكار. كما يجسد المؤتمر التزام "دبي للثقافة" بتهيئة بيئة محفزة للبحث والتعاون، بما يسهم في دعم نمو قطاع الفنون الرقمية والواعدة واستدامته، مؤكدةً أن استضافة دبي لهذا الحدث الدولي تعكس ريادتها العالمية في احتضان التجارب الفنية المبتكرة، وقدرتها على استقطاب المبدعين والباحثين والمختصين من مختلف الثقافات".

وسيقدم المؤتمر خلال فترة انعقاده أكثر من 100 عمل فني، و145 ورقة بحثية، وما يزيد على 50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 10 ورش عمل، وأكثر من 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً ضمن المسارات الخاصة، و7 ورش عمل ضمن المختبرات البيئية، وأكثر من 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات ضمن البرنامج الأكاديمي الافتراضي الذي سيُقدم عبر المنصات الرقمية. وسيشهد الحدث أيضاً تنظيم سلسلة من المعارض والعروض الحية والسمعية البصرية والأعمال التركيبية والتجارب التفاعلية والغامرة في مواقع مختلفة في دبي، ما يتيح للجمهور فرصة التفاعل مع أعمال فنية تستكشف أبعاد العلاقة بين الإنسان والمكان والتكنولوجيا.

يذكر أن المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة "إيسيا" يُعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استكشاف العلاقة بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وستتناول نسخته الـ 31 أربعة محاور رئيسية، تشمل "نسج كوكبات رقمية"، الذي يركز على المكان والجغرافيا الرقمية والهوية والمجتمع، و"حوارات بين العوالم"، الذي يتناول التبادل الثقافي وسرد القصص والتعاون، و"مستقبَلات بيئية - تكنولوجية"، الذي يسلط الضوء على المسؤولية البيئية والتكنولوجيا المستدامة، و"عوالم مترابطة"، الذي يبحث العلاقة بين التكنولوجيا والتجربة الإنسانية، بما يشمل المستقبلات الأخلاقية والفلسفية والتأملية.