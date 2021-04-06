الفنان الإماراتي حسن رجب ضيف «حكايتي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف البرنامج الحواري الأسبوعي «حكايتي»، الذي تعرضه قناة الشارقة، اليوم، عند الـ10 مساءً، الفنان الإماراتي حسن رجب، ليفتح صفحات من كتاب مسيرته الفنية الحافلة بالمنجزات على صعيد الدراما والمسرح، ويروي فصولاً من رحلاته، والمواقف التي شكّلت شخصيته في مسيرته الفنية.

ويستعرض الفنان الإماراتي خلال الحلقة التي يقدمها الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، العديد من الأعمال التي قام بها بين المسرح والدراما التلفزيونية، وسيستضيف البرنامج شقيق الفنان الذي سيعرّف الجمهور صورة الفنان المرحة، ويعرّف بهواياته المتعددة، وسليمان الجاسم الذي رافقه في بداياته الفنية. يشار إلى أن برنامج «حكايتي»، الذي انطلقت أولى حلقاته في سبتمبر 2020، يسلّط الضوء على قصص وتجارب شخصيات شهيرة.

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