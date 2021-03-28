100 كتاب للجيب.. تختصر عيون الشعر العربي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفاءً باليوم العالمي للشعر، نظّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمسية شعرية افتراضية، أطلق خلالها سلسلة شعرية جديدة بعنوان «عيون الشعر العربي».

تتضمن السلسلة روائع الشعر العربي بدءاً من عصر ما قبل الإسلام وحتى يومنا هذا، والتي تتناول موضوعات كالمجد والوئام والعزة والوفاء والليل والمطر والأطلال والتسامح وغيرها من الموضوعات، وستصدر على مراحل، بحيث يتم إصدار 30 كتاباً تتناول 30 موضوعاً في المرحلة الأولى، على أن يصل مجموع الكتب ضمن هذه السلسلة إلى 100 إصدار على شكل كتب الجيب.

وشارك في الأمسية الأدبية التي استضافها المركز في 21 الجاري كل من أستاذة السرديات والنقد الأدبي الحديث بكلية الآداب في جامعة البحرين الدكتورة ضياء الكعبي، والشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي، وأستاذ النقد الأدبي الحديث في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الأردنية الدكتور يوسف حمدان، وأستاذ الأدب والنقد الحديث في شعبة اللغة العربية في مركز اللغات في الجامعة الأردنية الشاعرة الدكتورة مها العتوم، وأستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر بكلية اللغة العربية الشاعر المصري الدكتور علاء جانب، فيما أدارت الأمسية الإعلامية والشاعرة البحرينية الدكتورة بروين حبيب.

من جهته، قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الدكتور علي بن تميم: «يعد الشعر مكوّناً أدبياً أساسياً في الثقافة العربية، فهو مستودع حكمة العربي ومحط آلامه وآماله، ولقد كان العرب قبل الإسلام يحتفلون إذا ما نبغ فيهم شاعر، فهو لسان القبيلة الناطق الذي سيخلّد مآثر قومه، وسينافح عنهم إذا تطلّب الأمر». وأضاف «لعلَّ الثقافة العربية من الثقافات القليلة في العالم التي حافظت على تراثها الشعري بتناقله شفوياً محفوظاً في الصدور، حتى أتيحت لها وسائل الحفظ الأخرى. ولا تكاد بيئةٌ من البيئات العربية المتعددة تخلو من الشعر روايةً وإنشاداً في المجالس والمحافل. ومن هنا، جاءت فكرة هذه السلسلة التي يضطلع بإصدارها مركز أبوظبي للغة العربية، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للشعر الذي يوافق 21 مارس من كل عام، بهدف إطلاع القارئ العربي على خبايا تراثه الشعري وعيون قصائده وفرائد أبياته، ومنحه صورةً أوضح عن التغيرات التي انتابت الشعر لغةً وأسلوباً وأخيلةً ورؤىً».

علي بن تميم:

• «يعد الشعر مكوّناً أدبياً أساسياً في ثقافتنا، فهو مستودع حكمة العربي ومحط آلامه وآماله».

• الكشف عن السلسلة جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر.

بمتناول كل قارئ

قال الدكتور علي بن تميم، إن «السلسلة الجديدة من الكتب ستعدها نخبة من أساتذة الأدب العربي، إذ حاولنا أن تتمتع مختاراتها بالجدة والأصالة، وسيتم إصدار السلسلة على شكل كتب الجيب لتكون بمتناول كل قارئ».

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