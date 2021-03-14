5 إماراتيات على منصة التكريم في «الفجيرة الثقافية»

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

احتفت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن مبادرتها النسائية «واحة حواء»، بخمس فائزات إماراتيات في الدفعة الثانية من جائزة المرأة المتميزة 2021.

وكرمت الجمعية، خلال حفل نظمته، أول من أمس، بمقرها في إمارة الفجيرة، الفائزات: الكاتبة الدكتورة وفاء أحمد العنتلي، والتربوية مريم مخلوف، والصحافية عائشة الكعبي، والمتطوعة غادة الزعابي، والناشطة الاجتماعية من أصحاب الهمم حليمة اليماحي؛ تقديراً لإسهاماتهن الوطنية والمجتمعية، وبصمتهن التنموية الرائدة في مختلف مجالات الحياة.

وقال رئيس الجمعية، خالد الظنحاني، إن «الجائزة تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لابنة الإمارات، لدورها المتميز في نهضة وطنها ومعانقته الريادة في مختلف الحقول والقطاعات، إذ إن المرأة الإماراتية اجتهدت وتفوقت ونجحت، وكانت ولاتزال طموحة وواعدة ومصرة على الريادة العالمية، ما يجعلنا نقف لها اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، وقفة إجلال وتقدير لما تقدمه للوطن والمجتمع والأجيال الإماراتية».

وأشار إلى أن الجائزة انطلقت بتعاون مجتمعي مشترك بين جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، و«كشخة» العلامة التجارية في مجال الأزياء المحتشمة، بهدف غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أثنى رئيس قسم التسويق في العلامة التجارية، أميت ياداف، على جهود وعطاءات المرأة الإماراتية.

وعبرت الفائزات بالجائزة عن سعادتهن وتقديرهن لجمعية الفجيرة الثقافية، لتثمين جهودهن وإسهاماتهن المجتمعية ووضعها في خانة التميز بفضل هذا التكريم المشرّف، مؤكدات أن المرأة الإماراتية محظوظة بانتمائها لوطن يزفها للنجاح، وبقيادة ومؤسسات ومجتمع، يعتبرونها شريكاً رئيساً للنهضة والريادة، ويفخرون بها على الدوام في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.

خالد الظنحاني:

• «(الجائزة) تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لابنة الإمارات، لدورها المتميز في نهضة وطنها».

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