سارة بالحيف النعيمي للشابات الإماراتيات: لنحوّل الطموح إلى أثر ملموس

تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، لتؤكد أنها صاحبة دور مؤثر في صناعة المستقبل وقيادة التحولات الاقتصادية والمجتمعية، إذ أثبتت التجربة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على إتاحة الفرص، بل يمتد إلى صناعة بيئات حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، تتيح لها تحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ومبادرات تسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدولة.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أكدت المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، سارة بالحيف النعيمي، أن القيادة في الإمارات بُنيت على منح الكفاءات الثقة للمشاركة في صناعة المستقبل، وهو نهج انعكس جلياً على مسيرة المرأة، مشيرة إلى أن عملها في بيئة ريادية مثل «شراع» عزز إدراكها بأن القيادة تعني القدرة على الاستماع، واتخاذ القرار، وتمكين فرق العمل، وقالت إن «ما يميز النموذج الإماراتي أن حضور المرأة لم يُبنَ بمعزل عن مسيرة التنمية، وإنما كان جزءاً منها منذ البداية، فالاستثمار في تعليم المرأة وبناء قدراتها وإتاحة المجال أمامها لتحمل المسؤولية أسهم في وصولها اليوم إلى مواقع مؤثرة في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وريادة الأعمال، والأهم أن هذا الحضور أصبح يرسّخ معياراً قائماً على الكفاءة والأثر»، وتابعت: «المرأة الإماراتية اليوم لا تقاس مشاركتها بمجرد وجودها في موقع ما، وإنما بما تحققه من نتائج، وما تضيفه من قيمة، وما تسهم به في تطوير المجالات التي تعمل فيها، وهو ما انعكس مباشرة على الجيل الجديد، فالفتاة الإماراتية تنشأ اليوم وهي ترى نماذج نسائية تقود وتؤسس وتبتكر وتتخذ القرار، ما يجعل أمامها مساحة أوسع للطموح والإنجاز، ويجعل طموحها نحو القيادة والمشاركة في صناعة المستقبل امتداداً طبيعياً لما تراه حولها».

ووجّهت رسالة للشابات الإماراتيات، دعتهن فيها للبناء على القاعدة القوية، التي أسستها الدولة لفتح مسارات جديدة للأجيال المقبلة، مستلهمة شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، مشددة على أن التميز سيكون حليفاً لمن تواصل التعلم، وتمتلك المرونة لتحويل المعرفة والطموح إلى أثر ملموس.