الطيارة اللاسلكية تدشن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دُشنت، أول من أمس، منافسات الطيارة اللاسلكية بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية، وتعد البطولة الأهم التي تتصدّر روزنامة مسابقات الصيد بالصقور في بطولات فزاع التراثية، وتتواصل حتى 16 الجاري بمشاركة كبيرة من نخبة الصقارين وأجود الصقور.

وجاءت انطلاقة الطيارة اللاسلكية حافلة بالقوة والندية، وفي شوطَي العامة، حقق محمد خليفة بالجافلة المركز الأول في شوط الطيارة اللاسلكية العامة فرخ، بوساطة الطير «إس 1»، بزمن 52.604 ثانية، يليه ثانياً فريق دبي بالطير «37» بزمن 53.284 ثانية، وثالثاً فريق الفرسان بالطير «إف 007» بزمن 53.335 ثانية.

وفي الطيارة اللاسلكية العامة جرناس، حقق المركز الأول محمد خليفة بالجافلة، بالطير «براق» بزمن 51.219 ثانية، كما كسب بالجافلة المركز الثاني بالطير «غرام» بزمن 52.511 ثانية، وثالثاً فريق دبي بالطير «150 ميراج» بزمن 52.637 ثانية. وفي شوطي الشيوخ، حقق فريق «إف 3» المركز الأول في شوط الطيارة اللاسلكية الشيوخ فرخ، بوساطة الطير «ماجنوم» بزمن 52.972 ثانية، يليه فريق الظفرة بالطير «إس 44» بزمن 53.629 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «الهبوب» بزمن 53.732 ثانية، أما في شوط الطيارة اللاسلكية الشيوخ جرناس، فأكد فريق «إف 3» تفوقه، محققاً المركز الأول بالطير «100» بزمن 52.169 ثانية، يليه فريق الظفرة في المركزين الثاني والثالث، بالطير «161» بزمن 52.254 ثانية، والطير «إيه 2» بزمن 52.259 ثانية.

وأكدت دميثان بن سويدان، رئيس لجنة الصيد بالصقور في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التعديلات التطويرية التي تم إدخالها على منافسات الطيارة اللاسلكية، من خلال إقامة الأشواط بشكل كامل لمسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر، من دون القيام بذلك ذهاباً وإياباً، أسهمت في رفع قوة المنافسات وتسجيل أرقام أفضل تعكس المستويات والتحضيرات التي قام بها الصقارون، كما أن المشاركة اللافتة كانت من قبل «الفرق» في فئة العامة، وذلك مع تزايد اهتمام الشباب وتكاتفهم معاً في منافسات الصيد بالصقور في ظاهرة إيجابية للغاية من شأنها الحث على العمل، والتعاون من أجل التفوق بروح الفريق الواحد بين أبناء الوطن.

أشواط جير شاهين

تقام اليوم أشواط فئة جير شاهين فرخ وجرناس للشيوخ والعامة ملاك، بواقع خمسة أشواط، وهي: فرخ رمز، جرناس رمز، فرخ رئيسي، جرناس رئيسي، فرخ نقدي.

• بالجافلة يحصد ثنائية «العامة»، و«إف 3» يتفوق في «الشيوخ».

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