70 مليون أسرة عدد متابعي «لوبين»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يحقق مسلسل «لوبين» نِسَب مشاهدة مرتفعة عبر «نتفليكس»، إذ تتابعه نحو 70 مليون أسرة في العالم، في مستوى قياسي للمسلسلات الفرنسية، وفق تقديرات نشرتها المنصة الأميركية العملاقة، أول من أمس.

وأوضحت الشبكة أن عدد الأسر التي تتابع المسلسل، سيصل إلى 70 مليوناً بحلول الخامس من فبراير، أي بعد 28 يوماً من بدء عرضه، في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة «20 مينوت».

ويتخطى «لوبين» «ذي كوينز غامبيت»، أحد أنجح المسلسلات في تاريخ المنصة، الذي وصل عدد مشاهديه إلى 62 مليون شخص عبر «نتفليكس». وكتب نجم مسلسل «لوبين»، الممثل عمر سي، عبر حسابه على «تويتر»: «70 مليوناً! هذا جنون! أنا في منتهى الفخر لأن (لوبين) هو أول مسلسل فرنسي على (نتفليكس) يحقق مثل هذا النجاح العالمي».

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