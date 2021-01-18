«موسم فنون الطهي» يحتفي بمهارات الطهاة وكنوز الطعام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن فعاليات «موسم فنون الطهي» أثبت دوره المحوري في دعم ازدهار قطاع المأكولات في الإمارة، بفضل برنامجه المتنوّع من تجارب الضيافة المبتكرة، حيث سجلت الوجهات المشاركة بيع أكثر من 100 ألف طبق ومشروب خلال المهرجان.

واصطحب الموسم، الذي استمر على مدار ستة أسابيع، ضيوفه في رحلة استثنائية قدمت لعشّاق الطعام مجموعة من الأطباق والتجارب المبتكرة، مع قوائم محدودة الإصدار بتوقيع أفضل الطهاة المقيمين في أبوظبي، إضافة إلى العروض الحصرية والترويجية التي قدّمتها أبرز الأسماء في القطاع.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي حسن الشيبة: «رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهها قطاع السياحة العالمي، التي أثرت في قطاع الضيافة المحلي، حافظ موسم فنون الطهي في أبوظبي على عروضه الفريدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الصارمة في منافذ المأكولات والمشروبات المشاركة، التي تسهم في تقديم سلسلة مختارة من الأنشطة والتجارب الآمنة. وأتاح الموسم منصة للمواهب المحلية والعالمية في أبوظبي، لتشجيع مشاركة المطاعم وعشاق الطهي في ورش العمل والأنشطة الحصرية».

وتحت عنوان «أطباق بلمسات فنية»، استوحى كبار الطهاة في المطاعم المشاركة إلهامهم من أنطونيو فيفالدي وبابلو بيكاسو، ومأدبة مانشو هان الإمبراطورية الأسطورية الشهيرة، لدمج أهم الأعمال الفنية مع ألذ أطباق الطعام.

واستقطبت النسخة الخاصة من سلسلة طاولة الشيف إقبالاً كبيراً على مدار ثلاثة أيام، حيث تم حجز بيع جميع القوائم بالكامل، فيما استمتع الضيوف بالأطباق التي أبدعها الطهاة خالد السعدي وبيثاني كعدي وجريج معلوف في تجربة استثنائية للذواقة، من خلال تسعة أطباق فريدة في مقهى «فيء».

كما احتفل 22 مطعماً محلياً بموسم فنون الطهي في أبوظبي مع مسابقة كنوز الطعام المميزة، التي شهدت مشاركة 700 مقيم في أبوظبي في رحلة للبحث عن أفضل الأطباق المحلية في الإمارة.

وللارتقاء بقطاع القهوة المتنامي في العاصمة الإماراتية، تم إطلاق مبادرة #عشق_القهوة_في_أبوظبي برعاية موقع هنتر، التي شهدت مشاركة 20 مقهى في سلسلة من ورش العمل حول تقنيات تحضير القهوة واللاتيه ودروس الباريستا والوثائقيات التي تسلّط الضوء على هذا المجال.

كما احتفى الموسم بمهارات الطهاة وروّاد عالم الطهي، عبر فعالية استديو الشيف، التي أقيمت في منطقة سنترال كيتشنز في الغاليريا جزيرة المارية، حيث شهد البرنامج إقامة دروس احترافية يومياً، لتسليط الضوء على أشهر أطباق الطعام في أبوظبي.

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