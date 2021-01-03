مهرجان الظفرة.. منافسات قوية في مزاينة الإبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت منافسات مزاينة الإبل في الدورة الـ14 لمهرجان الظفرة في مدينة زايد، منافسات قوية في ثلاثة أشواط إيذاع مجاهيم.

وأكد نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عيسى سيف المزروعي، أن الدورة الـ14 للمهرجان استطاعت، رغم الظروف الاستثنائية أن تسجل نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات المهرجان السابقة، مشيداً بالتزام ملاك الإبل المشاركين في مزاينة الإبل بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خلال الفترة الماضية.

وأعلن المهرجان الذي يُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، نتائج ثلاثة أشواط إيذاع مجاهيم (شرايا وتلاد) لأبناء القبائل؛ ضمن مزاينة الإبل في الأسبوع التاسع للمهرجان. وحضر إعلان النتائج في المنصة الرئيسة لمزاينة الإبل عيسى سيف المزروعي، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

وأسفرت نتائج مزاينة الإبل في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل الرئيس (مجاهيم) عن فوز «حرصة» لمالكها ناصر غدير سعيد سويد المنصوري بالمركز الأول. وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل (عام - مجاهيم) حازت المركز الأول «مخوفة» لمالكها راشد علي راشد علي الجابر المري. أما في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح للشركاء - مجاهيم)؛ ففازت بالمركز الأول «وحيدة» لمالكها أحمد عمر كرامة سالم المنهالي.

وشهدت فعاليات المهرجان، أول من أمس، انطلاق مسابقة بينونة للرماية (بندقية ساكو) للمواطنين، والتي ينظمها المهرجان بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية. وخصصت للمسابقة التي تستمر حتى 13 يناير الجاري، خمس جوائز.

وأكدت اللجنة المنظمة على جميع المتسابقين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات واتباع التعليمات الصادرة من إدارة النادي في هذا الخصوص، ويحق للجنة المنظمة استبعاد أي متسابق لا يلتزم بالتعليمات الصادرة من قبل إدارة النادي واحتياطات الأمن والسلامة.

عيسى المزروعي:

• «الدورة الـ14 استطاعت، رغم الظروف الاستثنائية أن تسجل نجاحاً جديداً».

• الملاك المشاركون يلتزمون بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

• 5 جوائز قيمة خصصها المهرجان لمسابقة الرماية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news