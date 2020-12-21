بغداد تختتم معرض الكتاب بعرض تاريخي للأزياء

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أقامت الدار العراقية للأزياء التابعة لوزارة الثقافة العراقية، الليلة قبل الماضية، احتفالية كبرى لعروض الأزياء العراقية عبر التاريخ والفلكلور الشعبي العراقي في ختام فعاليات معرض الكتاب الدولي. وأقيمت فعاليات عرض الأزياء بحضور جماهيري لافت اكتظت بهم القاعة الكبرى لمعرض بغداد الدولي، حيث قدمت العارضات أزياء مستمدة من الحقب التاريخية القديمة للعراق، البابلية والأكدية والسومرية والإسلامية والفلكلورية، معززة بالإكسسوارات والألوان التي تعكس الثقافات العراقية المتنوعة على أنغام موسيقية من التراث العراقي. وتخلل الاحتفالية تقديم أوبريت يحاكي جانباً من تاريخ العراق القديم وأغانٍ للفرقة المركزية وفرقة الإنشاد والفنون في دائرة الفنون الموسيقية بوزارة الثقافة.

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