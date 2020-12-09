«العويس» توثق «رواية الشباب في الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب «رواية الشباب في الإمارات.. دراسات وأبحاث» لمجموعة كتّاب وباحثين.

شارك في الكتاب إبراهيم الهاشمي «غواية النشر، الرواية الإماراتية بين الكم والكيف»، وعبدالفتاح صبري «الرواية الإماراتية، من سرد الماء والصحراء إلى سرد الذات»، والدكتور صالح هويدي «الحضور المهيمن للمرأة في الخطاب الروائي الإماراتي، فتحية النمر نموذجاً»، وعزت عمر «أثر الحداثة وما بعدها في رواية الشباب الإماراتي»، والدكتورة أمينة ذيبان «في فمي لؤلؤة: الماء هل يؤرخ سرداً»، علاوة على سامح كعوش والدكتور أحمد الزعبي وإسلام أبوشكير.

واحتوى الكتاب على شهادات لروائيين إماراتيين: عبدالله النعيمي وفتحية النمر وريم الكمالي وإيمان يوسف وبدرية الشامسي ومريم الغفلي.

جاء الكتاب بـ 210 صفحة من القطع المتوسط، وحمل الرقم 23 ضمن سلسلة الندوات التي يتم توثيقها وإصدارها لتكون مرجعاً للباحثين والمهتمين.

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