مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالسرد الإماراتي

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع صالون المنتدى، أمسية أدبية احتفت بالسرد الإماراتي المعاصر، من خلال جلستين لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية «حوش الغرباء» للكاتبة عائشة سلطان، و«سنوات المغر: هوامش من سيرة الغريب» للكاتبة مريم الزرعوني.

واستُهلّت الأمسية بمناقشة المجموعة القصصية «حوش الغرباء»، أدارتها هبة صلاح، حيث تناولت النقاشات أبرز الموضوعات التي يطرحها الكتاب، وما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية تتصل بعلاقة الإنسان بالمكان والذاكرة، وتحولات المجتمع، وتفاصيل الحياة اليومية التي تتشكّل منها الحكايات.

وتلتها جلسة لمناقشة رواية «سنوات المغر: هوامش من سيرة الغريب» للكاتبة مريم الزرعوني، أدارتها الكاتبة مريم الهاشمي. وسلّطت الضوء على عالم الرواية وشخصياتها، وما تطرحه من موضوعات تتصل بالغربة والهوية والانتماء والبحث عن الذات.

وشهدت الجلستان تفاعلاً ومشاركة مميزة من الحضور، الذين طرحوا أسئلتهم ومداخلاتهم حول مضامين العملين وأبعادهما الفكرية والجمالية، وتبادلوا الآراء مع الكاتبتين حول تجاربهما الإبداعية وأساليبهما السردية، في حوار ثري عكس اهتمام الجمهور بالأدب الإماراتي، وأتاح مساحة للنقاش وتبادل وجهات النظر بين المبدعين والقرّاء.

واختُتمت الأمسية بتوقيع الكاتبتين نسخاً من كتابيهما وإهدائها للحضور، في أجواء أتاحت للقرّاء فرصة اللقاء المباشر بالمؤلفتين والتعرّف إلى تجربتيهما الأدبيتين، ومواصلة النقاش حول العملين وما يطرحانه من رؤى وأسئلة إنسانية وثقافية.

وتأتي هذه الأمسية ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة محمد بن راشد، تأكيداً لالتزامها بدعم الكتّاب الإماراتيين، والاحتفاء بالإنتاج الأدبي المحلي، وتوفير منصات تفاعلية تجمع المبدعين بالقرّاء، وتسهم في ترسيخ حضور الكتاب في المشهد الثقافي، وتعزيز الحوار المعرفي الذي يجعل من القراءة جسراً للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار.

• مكتبة محمد بن راشد تلتزم بدعم الكتّاب الإماراتيين