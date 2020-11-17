«سجايا الشارقة» تعزّز المهارات الإبداعية للأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات الدورة السادسة من ملتقى الفنون، التي نظمتها سجايا فتيات الشارقة، بالتعاون مع أطفال الشارقة وناشئة الشارقة، باقة من الورش الفنية الافتراضية، عبر التطبيق الإلكتروني زووم، للأطفال والفتيات والشباب المنتسبين لهذه المؤسسات من عمر 7 وحتى 18 سنة، بهدف تفعيل الحراك الفني والثقافي، وإعداد جيل يتخذ الفن لغة للتعبير والتواصل.

واكتسب المشاركون خلال الورش العديد من المهارات والمعارف الجديدة، منها فن الزخرفة التشكيلية (الموزاييك)، كما رسموا على الأقمشة لإضفاء لمسات جديدة على العناصر القديمة، خلال ورشة «الرسم على الملابس».

وشارك المنتسبون في ورشة «حروفيات رقمية»، حيث تعلّموا أساسيات الفن الرقمي، ومهارات تصميم لوحات فنية باستخدام الحروف العربية، فيما أتاحت الورشة الثانية «التشكيل الفني بالخط الكوفي» الفرصة للمشاركين لإنتاج تصاميم فنية عبر توظيف القواعد الفنية والأسس العلمية للخط الكوفي الهندسي.

كما شملت الورش «أشكال المعادن والنحاس»، حيث تعرّف الأطفال والشباب إلى فنون الطرق على النحاس أو ما يعرف بفن «التقبيب»، باعتباره أحد الفنون والحرف اليدوية التي وثقت للفن الإسلامي، وجرّب المشاركون في ورشة «الطباعة بتقنيات مختلفة» طرقاً مختلفة للطباعة على السطوح والمجسمات، وطباعة وحدات زخرفية إسلامية.

ويعتبر ملتقى الفنون برنامجاً مكثفاً يضم مجالات الفنون التشكيلية والبصرية فى إطار زمني محدد، ويهدف إلى إنجاز عدد من الأعمال لتنظيم معرض فني رقمي، حيث يركز على الطاقات الشبابية لإنتاج أعمال فنية، ويعزز من روح العمل الجماعي، الذي يرفع الإنتاجية والتفاعل بين المشاركين، ويسهم في تبادل الخبرات المختلفة وتحويل الأفكار إلى أعمال إبداعية.

• الورش تهدف إلى إعداد جيل يتخذ الفن لغة للتعبير والتواصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news