3 برامج جديدة على أثير «الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تطل إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدورتها البرامجية الجديدة، بثلاثة برامج إذاعية جديدة، تطرح موضوعات وقضايا دينية وتاريخية وثقافية، تتناسب مع مختلف أذواق المستمعين من مختلف الفئات العمرية.

ويتناول البرنامج الديني «السيرة النبوية» الذي يقدمه الشيخ ضياء السويدان، صباح الجمعة والسبت، السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

بينما يقف البرنامج التاريخي الحواري «الأندلس إرث وآثار» عند أبرز المحطات في الحضارة العربية والإسلامية العريقة في بلاد الأندلس التي امتدت على مدى قرون طويلة، إذ يعيد البرنامج، الذي تقدمه خولة العليلي، وضيف البرنامج الدكتور صالح محمد اللهيبي، يوم السبت، قراءة الوجود العربي في الأندلس، ومراحله من خلال إعادة القراءة في الكتب والمصادر، ومن أهمها كتابا «إني أدين» و«محاكم التفتيش - تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس» لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتقدم المذيعة مريم العاجل، كل يوم على إذاعة الشارقة، فواصل تراثية منتقاة من كتب التراث، التي تحاكي وتتناول المجتمع الإماراتي بتاريخه وحضارته وبيئته، وتعرف المستمعين ببعض مفردات اللهجة المحلية الإماراتية، مروراً بحياة الآباء والأجداد والتطوّرات التي شهدتها الدولة على مر العصور.

• يقف البرنامج التاريخي الحواري «الأندلس إرث وآثار» عند أبرز المحطات في الحضارة العربية في بلاد الأندلس.

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