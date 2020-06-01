6 أمسيات في مهرجان شعري «عن بُعد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي، ينظم اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات مهرجاناً شعرياً، خلال الفترة من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الشعراء والمبدعين. وقال الأمين العام لاتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، الدكتور محمد حمدان بن جرش، إن «هذا المهرجان يأتي تجسيداً لاهتمام اتحاد الكُتّاب بالمبدع الإماراتي، وسيقام من خلال القنوات الافتراضية، حتى يتمكن الجمهور من متابعة الأمسيات الشعرية عن بُعد». وأضاف: «لقد عكست الندوات والأمسيات الثقافية الافتراضية أن ابن الإمارات أثبت وفاءه وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات»، معرباً عن شكره لأعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان الشعر، التي تتألف من الشاعرين شيخة المطيري وحسن النجار. وتنطلق فعاليات المهرجان الخميس المقبل، وتضم الأمسية الشعرية الأولى كل من: الشاعرة هدى أمين الزرعوني، والشاعرة عائشة السيفية، وتدير الجلسة آمنة باروت، وتتبعها في اليوم نفسه أمسية شعرية حوارية، يشارك فيها الشاعر الإماراتي كريم معتوق، وتديرها الشاعرة شيخة المطيري.

أما يوم الجمعة المقبل، فيشهد أمسيتن، تشارك في الأولى الشاعرتان: مريم الزرعوني، وعهود الخالدي، ويديرها ناصر البكر الزعابي، بينما تأتي الأمسية الثانية (شعرية حوارية) مع الشاعر البحريني مهدي سلمان، وتديرها صالحة عبيد حسن. وتنظم في اليوم الثالث (السبت المقبل) أمسيتين، تجمع الأولى بين كل من: الشاعرة فاطمة الطربان، والشاعر حميد الشامسي، وتديرها الدكتورة فاطمة المعمري. وتستضيف الأمسية الثانية (شعرية حوارية) الشاعر العُماني سيف الرحبي، وتديرها مريم حمود.

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