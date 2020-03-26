شعراء «المليون» يقتربون من البيرق بحماسة وتألق

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

انطلقت مساء أمس، ثانية حلقات المرحلة الثالثة (الحلقة 14) ضمن برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، مستهَلّة بأبيات الشاعر عارف عمر في مديح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومقولته التي طمأنت الإمارات والإنسانية جمعاء بمواقفه النبيلة وخصاله الكريمة الأصيلة «لا تشلّون هم»، والتي صارت في مقدمة ما تناوله مختلف وسائل التواصل الاجتماعي (ترند).

وبالتزامن مع إرشادات الوقاية والسلامة حفظاً للإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها، ومع تردد شعار خلّك بالبيت، و«لا تشلّون هم» التي زينت إطلالات الشعراء التمهيدية قبيل مشاركاتهم في الأمسية، وجّه الإعلاميان أسمهان النقبي وحسين العامري تحية الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي، الباحث والروائي سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وعضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج الأستاذين تركي المريخي وبدر صفوق.

وعُرض مطلع الحلقة تقرير استعاد أهم محطات الأمسية السابقة من البرنامج الأول والأضخم للشعر النبطي «شاعر المليون»، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي تأهّل فيها بقرار لجنة التحكيم الشاعران عبدالمجيد سعود الغيلاني، ومبارك بالعود العامري بنتيجة 47/‏‏ 50 لكل منهما، تلاه الإعلان عن نتائج تصويت المشاهدين من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون الذي استمر طوال أسبوع كامل، وأسفر عن تأهل المتسابق مطرب بن دحيم العتيبي بنتيجة 92%، أما بقية الشعراء غير المتأهلين فجاءت نتائجهم كالتالي: عبدالعزيز العبلان الديحاني 46%، وكل من أحمد بن جدعان العازمي وراكان بن وليد الراشد 43%.

وشهدت الأمسية مشاركة متميزة للشعراء أحمد بن عايد البلوي، خالد القصيري الجهني، محمد الحمادي العتيبي، محمد البندر المطيري وصالح محمد العنزي من السعودية، ومزيد بن جدعان الوسمي من الكويت، وكان الشاعر أحمد بن عايد البلوي من السعودية أول المتسابقين ضمن الأمسية، مع قصيدته المتميزة حول طموح الشاعر، تلاه المتسابق الثاني خالد القصيري الجهني من السعودية مع قصيدة «حلم أم».

والمتسابق الثالث صالح محمد العنزي من السعودية تميز بموقف تخليد وتكريم أثر الراحل المغفور له محمد بن خلف المزروعي. أمّا المتسابق الرابع محمد البندر المطيري من السعودية فقد تفرّد بقصيدته في وصف نوح الحمام ودوحه في فضاء الحرم المكي الشريف.

المتسابق الخامس ضمن الأمسية كان محمد الحمادي العتيبي من السعودية مع قصيدة حب.

وكان مزيد بن جدعان الوسمي من الكويت المتسابق السادس في الأمسية مع قصيدته «الحكمية الإنسانية».

وضمن فعاليات الأمسية، كان عشاق الشعر النبطي على موعد مع مشهدية شعرية فنية مبدعة بأداء الفنان الإماراتي الوسمي وألحان الفنان المبدع فايز السعيد، لكلمات قصيدة الشاعر الإماراتي أحمد عبدالرحمن بو سنيدة.

وختاماً للأمسية، تم عرض تقرير سريع استعراضي لمجريات الحلقة تلا ذلك إعلان قرار لجنة التحكيم بتأهيل كل من الشاعر محمد البندر المطيري بنتيجة 49/‏‏50 والشاعر محمد الحمادي العتيبي بنتيجة 48/‏‏50، بينما جاءت نتائج الشعراء الأربعة الذين سينتظرون تصويت المشاهدين من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل، على النحو التالي: 47/‏‏50 للشاعر أحمد بن عايد البلوي، و44/‏‏50 للشاعر خالد القصيري الجهني، و43/‏‏50 لكل من صالح محمد العنزي ومزيد بن جدعان الوسمي.

- الحلقة استهلت بأبيات في مديح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومقولته التي طمأنت الإمارات والإنسانية «لا تشلّون هم»