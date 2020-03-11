تونس: إرجاء المعرض الدولي للكتاب

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الثقافة التونسية عن إرجاء معرض تونس للكتاب الدولي، الذي يقام سنوياً في شهر مارس، ويستقطب الآلاف من الزائرين، لدواع صحية، تحسباً من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأرجأت الوزارة أيضاً أيام قرطاج الشعرية، وأسبوع اليوم العالمي للمسرح، ومهرجان عزالدين قنون للمسرح، كإجراءات وقائية من مخاطر تسرّب عدوى الفيروس.

كما ذكرت أنه من الممكن الإعلان عن إرجاء المزيد من الفعاليات، أو إلغائها بحسب المستجدات. وكانت السلطات التونسية قد أعلنت، أول من أمس، عن ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» إلى خمسة أشخاص، وأصدرت وزارة الصحة قراراً بإلغاء جميع الرحلات البحرية القادمة من إيطاليا إلى جانب الرحلات الجوية، باستثناء عدد محدود من الرحلات من العاصمة روما.

ويقطن في إيطاليا، التي يفصلها 160 كيلومتراً عن أقرب نقطة من التراب التونسي، نحو 200 ألف مواطن من الجالية التونسية المهاجرة.