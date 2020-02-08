270 صقراً تحلق في أشواط «العامة والملاك» ببطولة فخر الأجيال

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهدت أولى مسابقات فئات العامة والملاك، منافسات قوية ضمن النسخة الثامنة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، والتي شارك فيها ما يزيد على 270 طيراً في أشواط العامة مفتوح وملاك.

وتميزت البطولة باجتذابها زواراً وسياحاً حرصوا على متابعة منافساتها التي تجسد ملامح من تراث الإمارات.

وتصدر عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي الشوط الأول للعامة مفتوح فئة جير شاهين رمز، عبر الطير «كفو»، وجاء في المركز الثاني شقيقه بطي خلفان بطي سالم القبيسي بالطير «الشميمي»، وفي المركز الثالث حل خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري مع الطير «عرين».

وتصدر الطير «ياس» في الشوط الثاني للعامة مفتوح فئة جير شاهين جرناس رمز، وأهدى مالكه خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري المركز الأول، وجاء خليفة محمد سعيد حوفان المنصوري في المركز الثاني عبر الطير «1»، وحل بالمركز الثالث حمدان مبارك ناصر سالمين المنصوري عبر الطير «جي 2».

ونجح الطير «مشكور» في التحليق بصدارة الشوط الثالث للعامة مفتوح فئة جير شاهين فرخ رئيسي، وأهدى مالكه بطي خلفان بطي سالم القبيسي الصدارة، وحصد المركز الثاني الطير «سويحان» لمالكه خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري، وكان المركز الثالث من نصيب بطي خلفان بطي سالم القبيسي والطير «بارود».

وعاد خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري للصدارة مجدداً وحصل على المركزين الأول والثاني، عبر الطير «شواق» الذي جاء في المركز الأول في الشوط الرابع للعامة مفتوح في فئة جير شاهين جرناس رئيسي، وأتي «حبشان» الثاني، فيما جاء في المركز الثالث الطير «مايهاب»، لمالكه فريق «اتش بي تي».

وتصدر عجلان حارب عجلان على مرشد المريخي الشوط الخامس والأخير في العامة مفتوح بفئة جير شاهين فرخ نقدي، عبر الطير «304»، وأتى ثانياً راشد سعيد علي بن سرود المنصوري عبر الطير «الأبجر»، وجاء في المركز الثالث ساري غاشم نصيب سالمين المنصوري عبر الطير «22».

ونجح الطير «439» في التحليق بالشوط الأول للعامة ملاك بفئة جير شاهين فرخ رمز، وأهدى مالكه محمد عبدالله سعيد محمد الكندي المركز الأول، وفي المركز الثاني أتى عبيد سعيد زايد سعيد المزروعي عبر الطير «النايف»، وجاء في المركز الثالث أحمد محمد سالم سعيد السبوسي عبر الطير «اس 400».

وحلق «ام 4» بصدارة الشوط الثاني للعامة ملاك فئة جير شاهين جرناس رمز، وأهدى مالكه المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الطير «خو شمي» لمالكه عبيد سعيد زايد سعيد المزروعي بزمن 18.671 ثانية، وجاء في المركز الثالث عبيد سيف خليفة بن سمحه الشامسي عبر الطير «غريب». وكان الطير «خطير» على الموعد مع صدارة الشوط الثالث للعامة ملاك بفئة جير شاهين فرخ رئيسي، وجاء مالكه عبيد سعيد زايد سعيد المزروعي في الصدارة، وأتى في المركز الثاني حميد محمد سعيد راشد الطاير عبر الطير «اس 46»، وفي المركز الثالث أحمد صغير كنون محمد الكتبي عبر الطير «192». وفاز محمد عبدالله سعيد محمد الكندي بالشوط الرابع للعامة ملاك بفئة جير شاهين جرناس رئيسي عبر الطير «رماح»، وأتى في المركز الثاني حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي عبر الطير «فوكس 3119»، وبالمركز الثالث جاء ناصر بطحان سلطان قران المنصوري عبر الطير «مصفوط».

الأمتار الأخيرة

قالت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سعاد إبراهيم درويش: إن «المنافسات كانت قوية بين جميع الصقارين من أجل البقاء واجتياز الأمتار الأخيرة من السباق، وشهدنا في فئة الملاك أسماء جديدة التحقت بالركب، وأخرى كانت تشارك من قبل وتوقفت لتعود مجدداً إلى ساحة التحدي في هذه الفئة المخصصة للهواة، بعيداً عن الفئة المفتوحة التي تضم محترفين».

- تميزت البطولة باجتذابها زواراً وسياحاً حرصوا على متابعة منافساتها.