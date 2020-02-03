«دبي للثقافة» تتعاون مع «أوبر» لإبراز كنوز المدينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار جهودها لإثراء معارف المقيمين والزوّار بالكنوز الثقافية التي تزخر بها المدينة، وتعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية عالمية، وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع شركة «أوبر» الشرق الأوسط، بهدف إطلاق النسخة الثانية من دليل «Hidden Cities: Dubai»، وهي مبادرة تتيح للجمهور التعرف إلى رصيد دبي الثري من القصص على لسان رواة خاضوا غمار تجاربها الثقافية الكامنة بين أحيائها.

وتتيح النسخة الجديدة من الدليل التي ستخُصَّص لزوّار معرض «إكسبو 2020 دبي» تجربة ثقافية مميزة تقدمها «دبي للثقافة» بعناية كبيرة، مستلهمة من أعلام الثقافة في الإمارة ورواة القصص من الجمهور، بغية تشجيع السيّاح والمقيمين على استكشاف أماكن ربما قد مروا عليها مروراً سريعاً، دون التدقيق في تفاصيلها أو أماكن أخرى لم يكتشفوا خباياها بعد.

وسيتضمّن الإصدار الجديد من دليل «Hidden Cities: Dubai» حكايات يرويها أشخاص من شرائح متنوعة في المجتمع، ومنهم رموز للثقافة وذوو رؤى ملهمة، علاوة على أصحاب تخصصات عدة، يصفون فيها ما يرونه من تطوّر حاصل في دبي على المستوى الثقافي، كل في مجال اختصاصه، بما يشمل الأزياء والموسيقى والفنون والمأكولات والتراث والأدب والفنون الأدائية.

عوامل جذب

قالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري: «تزخر دبي بالمعالم الثقافية والتراثية الأصيلة التي تُشكّل عوامل جذب مهمة للسائحين والمقيمين فيها على حد سواء، ونراهم يبحثون باستمرار عن وجهات جديدة ومميزة ربما تختبئ في أروقتها وزواياها، لخوض تجربة تفاعلية أصيلة ومعاصرة في آن واحد»، مشيرة إلى أن المبادرة تنسجم مع رؤية «دبي للثقافة» الهادفة إلى تعزيز المشهد الثقافي في دبي وإثراء معارف الجمهور بالإرث الثقافي الغني فيها؛ إذ من شأنها أن تسهم في تسهيل وصول زوار الإمارة إلى ما تكتنفه هذه المدينة الأصيلة من درر ثقافية تستحق أن تسبر خفاياها، وأن يرفع الستار عنها.

وأضافت «يسعدنا أن نتعاون مع (أوبر الشرق الأوسط) بهدف تسليط الضوء على الثراء الثقافي لدبي، وتعريف الجمهور بالمناطق التاريخية والمعالم الثقافية التي تزخر بها الإمارة، وإبراز جمالياتها الآسرة والتجارب الفريدة التي توفرها».

داعم «إكسبو»

تابعت بدري: «تأتي الاتفاقية كذلك في إطار جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي بوصفها الداعم الرسمي للشؤون الثقافية لمعرض إكسبو 2020 دبي، وتعكس في الوقت نفسه تكامل الأدوار وتضافر الجهود في دولة الإمارات للارتقاء بالمشهد الثقافي في دبي، ودعم الحدث الأروع في العالم الذي سيحتفي بالثقافة والعمل المشترك والابتكار تحت شعار: تواصل العقول وصنع المستقبل، وجعله النسخة الأنجح على الإطلاق من هذا المعرض الدولي». من جهته، قال مدير عام «أوبر» لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبداللطيف واكد: «نسعى من خلال المبادرة إلى إطلاع الركاب على المعالم المهمة في دبي، سواء كانت معروفة لديهم أو لم يزوروها من قبل. ويتيح لنا هذا التعاون مع (دبي للثقافة) منح عملائنا من الزوار والمقيمين وسيلة للتعرف على قصص وروايات تلقي الضوء على الأحياء والمناطق غير المكتشفة في المدينة، مقدمين لهم بذلك تجربة لا تنسى. وإننا نجد في (دبي للثقافة) الشريك الأمثل للتعاون معنا في إصدار النسخة الثانية من هذا الدليل، ونتطلع للبدء في الكشف عن كنوز دبي ووجهاتها التي لم تكتشف بعد».

عروض تفاعلية

تتضمن الاتفاقية إعداد مجموعة من المواد الترويجية والعروض التفاعلية التي تتحدث عن المواقع التي يمكن زيارتها واستكشاف روعة المدينة من خلالها. كما تنص على توفير نسخ مطبوعة من الدليل تحتوي على قائمة بأماكن الجذب الثقافية في دبي، والتي يمكن للناس زيارتها عبر الرحلات التي توفرها «أوبر»، ما يسهم في جعل المبادرة شاملة ومتكاملة تحيط بمعالم المدينة من جميع أركانها، وستعمل «أوبر الشرق الأوسط» على توفير هذه النسخ المطبوعة للجمهور في سبتمبر المقبل قبل انطلاق «إكسبو 2020 دبي».

القصص ستلقي الضوء على الأحياء والمناطق غير المكتشفة في المدينة.

الدليل الجديد المخصص لزوّار «إكسبو 2020 دبي» سيتيح تجربة ثقافية مميزة.