«الصغار» يخطفون الأضواء في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهدت ضربة البداية لمنافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان الروية بدبي، مشاركة كبيرة في يومها الأول، الذي خصص لفئة الناشئين، على مدار ثمانية أشواط، وبمشاركة 240 صقاراً، ليسجل الرقم القياسي في المشاركة، مقارنة بالنسخ الماضية.

وأسفرت نتائج الشوط الأول لفئة تبع فرخ رئيس عن فوز أحمد جابر أحمد بن مجرن، عبر الطير الذي أسماه «88»، وسجل زمناً قدره 19.231 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني حمدان خليفة أحمد بن مجرن، عبر الطير «88»، مسجلاً زمناً قدره 19.283 ثانية، فيما حصل محمد عمران فالح النعيمي، عبر الطير «الذيب»، مسجلاً زمناً قدره 19.752 ثانية.

وتصدر حاضر محمد حاضر المهيري، الشوط الثاني لفئة جير تبع فرج رئيس، عبر الطير «تي 50» بزمن 18.358 ثانية، وجاء في المركز الثاني أحمد عبيد خليفة المهيري، عبر الطير «تي 55»، بزمن 18.555 ثانية، ونال الطير «تي 24» لمالكه حمدان عبيد خليفة المهيري، بزمن 18.589 ثانية.

وتوّج ماجد سالم الكتبي، بالشوط الثالث في فئة تبع جرناس رئيس، عبر الطير «مايهاب»، الذي اعتلى القمة بزمن 18.585 ثانية، وجاء في المركز الثاني عيسى سعيد راشد بن سرود المنصوري، عبر الطير «فراج»، بزمن 18.867 ثانية، فيما جاء الطير «دي كي» لمالكه خليفة خالد جمال الحريز، في المركز الثالث، بزمن 18.939 ثانية.

وعاد أحمد عبيد خليفة المهيري، للصدارة مجدداً، ولكن هذه المرة في المركز الأول بعدما فاز بالشوط الرابع في فئة جير تبع جرناس عبر الطير «تي 8»، بزمن 17.688 ثانية، وجاء خالد مروان أحمد الشيخ، في المركزين الثاني، والثالث عبر الطير «الواري»، بزمن 18.049 ثانية، و«تي بي 1147»، بزمن 18.186 ثانية. وفاز راشد حمدان أحمد الشيخ، بالمركز الأول في الشوط الخامس فئة تبع فرخ نقدي، عبر الطير «4»، بزمن 21.621 ثانية، وجاء في المركز الثاني خالد راشد خميس المزروعي، عبر الطير «الشرس»، بزمن 21.898 ثانية، والثالث «البرتقالي» لمالكه صقر خالد الشامسي، بزمن 22.293 ثانية. وتصدّر سيف محمد عبدالله القمزي، المركز الأول في الشوط السادس في فئة جير تبع فرخ نقدي، عبر الطير «شعاع»، بزمن 19.209 ثانية، وجاء في المركز الثاني حمدان خلفان عبيد المزروعي، عبر الطير «وان تن»، بزمن 19.922 ثانية، وجاء في المركز الثالث محمد أحمد سالم السبوسي، عبر الطير «تي 02»، بزمن 20.198 ثانية.

وفازت مريم سالم سيف الكتبي، بالمركز الأول في الشوط السابع في فئة تبع جرناس نقدي، عبر الطير «غربي»، بزمن 21.977 ثانية، وجاء في المركز الثاني راشد حمدان أحمد بن الشيخ، عبر الطير «شجاع»، بزمن 23.167 ثانية، وفي المركز الثالث الطير «الأثمد»، لمالكه عمير راشد عمير الكتبي، بزمن 23.371 ثانية. فيما حلق الطير «سولو» بصدارة الشوط الثامن والأخير في فئة جير تبع جرناس نقدي، وأهدي مالكه راشد حمدان أحمد بن الشيخ، جائزة المركز الأول بعدما سجل زمناً قدره 19.621 ثانية، وجاء في المركز الثاني محمد راشد سعيد بن سرود، عبر الطير «مولع»، بزمن 19.637 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث الطير «سهام»، لمالكه مكتوم مروان أحمد الشيخ، بزمن 19.714 ثانية.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد مبارك بن مرخان، عن سعادته بالأعداد الكبيرة التي شاركت في فئة الناشئين، مؤكداً أن هذه الفئة تطورت من عام إلى آخر، وشهدت نسخة هذا العام زيادة في الأشواط، حيث رفعت اللجنة المنظمة للبطولة الأشواط إلى ثمانية، بعدما كانت أربعة في الموسم الماضي، وذلك بسبب الإقبال الشديد من الصغار.

وأكدت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعاد إبراهيم درويش، أن ضربة البداية قوية مع فئة الناشئين، ودائماً ما يسعدنا مشاركة الصغار في هذه الفئة، لأنها تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، نحو الحفاظ على الرياضات التراثية وتربية الصغار.

حلم أحمد سعيد

تحدث الطفل أحمد سعيد بن كليب، عن شغفه بالصقور ورغبته الدائمة في الذهاب مع والده لشراء الغذاء والدواء والصقور الصغيرة، بهدف تدريبها وقال: «أنا أكبر أخوتي، وأشعر بالمسؤولية تجاه أسرتي المكونة من ثمانية، وتعلمت كثيراً من والدي في الصقارة.. في صغري كنت أفضل الألعاب الإلكترونية على أي شيء آخر، ولكن والدي كان يأخذني معه إلى العزبة المخصصة لتربية الصقور، وغرس في نفسي هذه الهواية». وتابع بن كليب: «كسبت المركز الأول منذ سنوات عدة، ومن مطلع هذا الموسم شاركت في دبي والشارقة وعجمان، وجئت هنا اليوم للمشاركة بأربعة طيور ومعي أبناء عمي وكوّنا فريقاً لنتعاون في الهدد وإحضار الطيور المتسابقة.. أحلم بالفوز لشراء المزيد من الطيور ومساعدة أهلي، سواء لشراء أغراض للمنزل، أو غذاء ودواء للطيور المكلفة في العزبة».

نداء المسؤولية

أعرب أحمد محمد راشد بطي البواردي، والد لثلاثة أبناء مشاركين في فئة الناشئين، عن سعادته بوجوده وقال: «تلبية لنداء المسؤولية الوطنية الرامية إلى حفظ التراث، ومن منطلق الابتعاد عن الألعاب الإلكترونية، التي تضر كثيراً بالأطفال، قررت تعليم أبنائي هذه الرياضة التراثية».

- راشد بن مرخان: «الإقبال الكبير في اليوم الأول وراء زيادة الأشواط».

- درويش: «تسعدنا مشاركة الصغار، وتؤكد أننا في الاتجاه الصحيح».