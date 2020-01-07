«أف 3» يحلّق عالياً في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حصد فريق «أف 3» الريادة بحصوله على المركز الأولى في 14 شوطاً في ختام منافسات «الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019-2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، وتتواصل حتى 16 يناير الجاري بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة.

وجاء تفوق فريق «أف 3»، بعد منافسة قوية على مدار 4 أيام أقيم خلالها 20 شوطاً، بمشاركة 414 طيراً، وسط مستويات قوية حيث أثبت فريق «الظفرة» حضوره بالحصول على المركز الأول في 4 أشواط، ونال فريق «أم 7» المركز الأول مرة واحدة وفريق «اليلايس» كذلك مرة واحدة.

وشهد اليوم الأخير للمنافسات إقامة أشواط «القرموشة»، وحقق فريق «أف 3» المركز الأول في شوط القرموشة فرخ الرمز، بواسطة الصقار خليفة أحمد بن مجرن، بواسطة الطير «1924» بزمن 19.466 ثانية، وثانياً الفريق نفسه بواسطة «ميراج» بزمن 19.772 ثانية، وثالثاً فريق الظفرة بقيادة يراح عبيد الكتبي بواسطة «جي 110» بزمن 19.826 ثانية.

وفي شوط قرموشة فرخ النقدي، حقق فريق «أف 3» المركز الأول بقيادة الصقار خليفة أحمد بن مجرن، وجاء أولاً الطير «75» بزمن 21.027 ثانية، وثانياً «كيو 437» بزمن 21.085 ثانية، وثالثاً «الأمريكية» بزمن 21.176 ثانية.

وفي شوط قرموشة فرخ الرئيسي، حقق «أف 3» المركز الأول بقيادة خليفة أحمد بن مجرن بواسطة الطير «كيو 3074» بزمن 20.194 ثانية، ونال «الظفرة» المركز الثاني بقيادة يراح عبيد الكتبي بواسطة «جي 83» بزمن 20.244، كما حقق الفريق نفسه المركز الثالث بقيادة حمدان محمد المنصوري بواسطة «جي 086» بزمن 20.420 ثانية.

وسيطر «أف 3» بقيادة خليفة أحمد بن مجرن، على المراكز الثلاثة الأولى في شوط القرموشة جرناس الرئيسي، وجاء أولاً «197» بزمن 20.373 ثانية، وثانياً «126» بزمن 20.864 ثانية، وثالثاً «ظن» بزمن 20.948 ثانية.

وحقق فريق «الظفرة» المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرمز، بقيادة يراح عبيد الكتبي، بواسطة الطير «جي 18» بزمن 19.212 ثانية، وبالمركز الثاني فريق «أف 3» بواسطة «كوفي» بزمن 19.332 ثانية، وثالثاً فريق «واي إل إس» بواسطة «سي 51» بزمن 19.384 ثانية. وفي ختام المنافسات تم تتويج الأبطال الفائزين بالمنافسات.

منافس عنيد

أثبت فريق الظفرة أنه منافس عنيد في البطولة، وهو الذي سجل أرقاماً مميزة وتواجد مراراً على منصة التتويج خصوصاً بقيادة الصقار يراح عبيد الكتبي، الذي أكد أن الفريق يتطلع في كل عام لتقديم المزيد وحصد النتائج الأفضل.

أمّا الصقار مروان أحمد بن مجرن من فريق النيف، فيصف المشاركة هذه المرة بأنها بهدف كسب المزيد من الاحتكاك والتواجد في أجواء البطولة مع الفرق الأكثر قوة.