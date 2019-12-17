فنون شعبية وإكسسوارات وعسل جبلي في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يزخر الجناحان اليمني والكويتي، في مهرجان الشيخ زايد 2019 بالوثبة، بالكثير من المعروضات التي تعبر عن الثقافة والموروث الشعبي لدى أبناء الشعبين، حيث يعرض الجناحان مجموعة كبيرة ومتنوعة من عسل السدر والسمر الجبيلي والبهارات والتوابل العربية والإكسسوارات النسائية المطلية بماء الذهب والفضة، والمطعمة بالعقيق والأحجار الكريمة، إضافة إلى الملابس الخليجية للنساء والأطفال.

ويلقى الجناح اليمني اهتماماً كبيراً من زوار المهرجان، حيث يلفت انتباههم منذ اللحظة الأولى عبر محاله وطرق تصميمها المبتكرة التي تجسد روح الثقافة اليمنية، حيث يتصدر الجناح محل كبير يعرض العسل اليمني بكل أنواعه المعهودة، التي اعتاد زوار المهرجان الحصول عليها عاماً بعد عام، منذ مشاركة اليمن في المهرجان.

ويعرض المحل العسل اليمني ذا الجودة والفوائد المتعددة، مثل عسل السدر وعسل السمر الجبلي والعسل الحضرمي والعسل الدوعني والعسل الأبيض وغذاء ملكات النحل الذي يعد من أجود أنواع العسل لتعدد فوائده، بالإضافة إلى العسل بالخلطات الطبيعية الذي يعتبر علاجاً للكثير من الأعراض والمشكلات الصحية ومناسباً لمرضى السكري، عبر خلطه بالأعشاب الطبيعية المفيدة، مثل الزنجبيل وحبة البركة والقرفة، والذي يحتفظ بجودته وفائدته لفترة زمنية طويلة. كما تفوح روائح البخور والعطور من أحد المحال، حيث يعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من البخور وخلطات العود اليمنية التقليدية والعطور العربية المعتقة والعطور الفرنسية والعطور المخلوطة، حيث تعتبر أزهار الياسمين والبنفسج وزهر الليمون والورد، وغيرها، من المصادر المهمة لاستخراج العطور.

ومن المحال الجديدة في الجناح الكويتي محل لبيع الملابس الرياضية للأطفال من كل الأعمار، وكذلك طاقية الرأس (كاب)، حيث يتيح المحل للزوار إمكانية كتابة أسمائهم عليها، أو زخرفتها في الحال بأشكال ورسومات محببة إليهم عبر ماكينة موجودة بالمحل، ويجاوره محل لبيع أدوات الماكياج والنظارات الشمسية وعدسات العيون.

• الجناحان، اليمني والكويتي، يحفلان بالكثير من المعروضات التي تعبر عن الثقافة والموروث الشعبي.