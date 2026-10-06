لطيفة بنت محمد: "بيوتي وورلد" يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار

افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، اليوم الدورة الثلاثين من معرض "بيوتي وورلد دبي" في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تستمر فعالياتها حتى 8 أكتوبر الجاري، وتستشرف أحدث التوجهات العالمية في مجالات الجمال والعناية بالشعر والعطور والصحة والرفاهية.

ويحتفل "بيوتي وورلد دبي" هذا العام باسمه الجديد، ليؤكد ارتباطه بدبي التي أصبحت ملتقىً عالمياً لمجتمع الجمال.

يجمع المعرض مختلف أطراف القطاع ضمن برنامج حافل بالمعارض والمؤتمرات والعروض الحية.

وخلال جولتها في المعرض، والتي رافقها فيها كل من وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء مريم الحمادي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري، ونائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي ماهر جلفار، تعرفت سموّها على أبرز الخدمات التي تقدمها بلدية دبي في مجالات الصحة والسلامة والمختبرات المركزية، من خلال عرض قدمه عدد من المختصين في البلدية.

واطلعت على أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع الجمال، وزارت عدداً من أجنحة الشركات المشاركة، من بينها "لطافة للعطور"، و"قصة للعطور " و"أرماف"، و"فريجرانس نتورك"، المتخصصة في تصنيع العطور حسب الطلب ومنتجات العلامات الخاصة وتطوير حلول عطرية مخصصة، كما زارت سموّها منصة بيوتي لايف.

وأشادت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالتطور الذي يشهده "بيوتي وورلد دبي" عاماً بعد عام، بما يعزز مكانة دبي المتنامية مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، ووجهة للخبراء في مختلف المجالات من كافة أنحاء العالم.

وتنظم "ميسي فرانكفورت ميدل إيست" معرض "بيوتي وورلد دبي"، الذي يلتقي تحت مظلته أبرز قادة وخبراء قطاع الجمال العالمي، ويوفر منصةً لاكتشاف المنتجات وتوسيع الأعمال وبناء الشراكات عبر الأسواق.

ويحظى قطاع العطور باهتمام خاص في دورة هذا العام، بعد أن تضاعفت مساحة المعرض بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 2017، ليسجل أكبر حضور له في تاريخه، مع تخصيص قاعة جديدة كاملة له في زعبيل.

وتشهد الدورة مشاركة "قصة للعطور" من الكويت و"الماجد للعود" من السعودية للمرة الأولى إلى جانب دور العطور المعروفة في المنطقة.

ويشهد المعرض أيضاً إطلاقاً بارزاً في قطاع العطور، إذ اختارت علامة "لاش كوزمتيكس" البريطانية "بيوتي وورلد دبي" لتكشف رسمياً عن مجموعتها الجديدة من العطور.

وتتصدر مؤتمرات "نكست إن فريجرانس" و"نكست إن بيوتي" برنامج دورة هذا العام، إلى جانب عودة "ناتشورال نوتس" الذي يتيح لمنتجي المكونات الطبيعية التواصل مباشرةً مع المتخصصين في القطاع.

كما تستضيف المنصات الحية للمعرض مجموعةً من أبرز خبراء المكياج والشعر والمدربين العالميين، من بينهم منير وماري فيليبس وباتريك تا وديميتريس جيانيتوس وجوش لاموناكا.

وتشمل فعاليات المعرض توزيع جوائز "بيوتي وورلد دبي 2026" في 7 أكتوبر، للاحتفاء بالتميز ضمن 17 فئة تغطي مختلف مجالات القطاع.

وتشهد دورة هذا العام تكريم هدى قطان، مؤسسة هدى بيوتي، بجائزة "أيقونة بيوتي وورلد"، تقديراً لتأثيرها في قطاع الجمال العالمي.