مهرجان «انعكاس».. موسيقى وأزياء وألعاب وألوان مائية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينطلق في القصباء، الأربعاء المقبل، مهرجان «انعكاس» الفني والثقافي، في دورته الثانية، ليقدم على مدار خمسة أيام متواصلة، منصة حيوية لعشاق الموسيقى والتصوير والمسرح، وغيرها من الفنون والمعارف، ويستضيف نخبة من الفنانين في مختلف المجالات الفنية والثقافية المشاركين من كل أرجاء الدولة، ليقدموا باقة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والعروض.

ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار من جميع الجنسيات والفئات العمرية مجاناً، وتنتشر أنشطته وفعالياته المختلفة على ممشى القصباء وبين مرافقها المختلفة، حيث تشمل جلسات الرسم المباشر في الهواء الطلق، وأساسيات التصوير، والألعاب اللوحية والتفاعلية، كالشطرنج، إلى جانب العروض الموسيقية والرقصات، إضافة إلى ورش عمل متنوعة، كصناعة الورود الورقية وتنسيقها، والجلسات النقاشية والحوارية، والأفلام القصيرة في مسرح القصباء، إضافة إلى عروض الباليه والعروض المسرحية التي يقدمها مجموعة من طلاب وطالبات المدارس، فضلاً عن المعرض المتنقل ضمن حافلة «هيئة الشارقة للمتاحف».

وينظم المهرجان مجموعة من جلسات الرسم المباشر، يقدمها كلٌّ من «المجمع العالمي للرسم بالألوان المائية»، و«الجمعية الهندية في الشارقة»، و«الفن للجميع» (Arts4All)، فيما تنظم «جامعة الشارقة» عدداً من ورش العمل التي تشمل رسم البورتريه، والإكسسوارات، والبطاقات البريدية، والحقائب، والعباءات، إلى جانب ورشة عمل الطباعة على الحرير.

وينظم «مركز مرايا للفنون»، تحت إشراف الفنان محمد عكاشة، مجموعة من أنشطة الحرف اليدوية والفنية، كورشة «صناعة الورود الورقية»، وورشة «رسم الأزياء»، كما تنظم «شركة الشارقة للبيئة» (بيئة) سلسلة من ورش عمل الحرف اليدوية والفنية المخصصة للأطفال والكبار، لتشجيعهم على استخدام الخيال والتفكير الإبداعي في تحويل المواد والأشياء العادية الموجودة في المنزل إلى أعمال فنية.

وتقدم «الجامعة الأميركية في الشارقة» ورشة عمل تصميم الزهور «إيكيبانا»، فيما يقدم طلاب وطالبات قسم التصميم الداخلي بكلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية بالشارقة معرضاً للصور، يتناول التصميم المعاصر للديكور الداخلي والأثاث المنزلي.