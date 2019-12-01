«سول دي إكس بي».. ثقافة الشارع في حيّ دبي للتصميم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد حي دبي للتصميم، المنصّة الإبداعية المخصصة للتصميم والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، لاستضافة النسخة التاسعة من «سول دي إكس بي»، الفعالية الرائدة في المنطقة، المخصصة لثقافة الشارع، والأزياء والموضة، والموسيقى والسينما، والرياضة والفنون البصرية.

وشهدت فعالية «سول دي إكس بي»، منذ انطلاقتها الأولى في عام 2010، إقبالاً متزايداً، حيث استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من 28 ألفاً و500 زائر. وهذا العام تنبض الفعالية بالمكونات الجمالية البصرية والغنائية الخاصة بجامايكا، إذ تحتفي بتاريخ جامايكا الحافل في مجال تأسيس وتطوير موسيقى الشارع والرقص، بما في ذلك «روك ستيدي»، و«داب»، و«ريغي»، و«دانس هول».

ويضيف حي دبي للتصميم هذا العام نشاطاً جديداً للفعالية، يتمثل في إطلاق سوق حي دبي للتصميم، المنطقة المستقلة التي تستضيف 13 مصمماً مبدعاً من أستراليا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وهولندا، والهند، حيث يعرضون آخر إبداعاتهم ومنتجاتهم، من خلال قائمة علامات تجارية مشاركة، هي: فينت، وأزرا، وون آند فور استديو، وتانيا جورج، وجنكلز جنكلز، وليف أبارل، وكزافيه زولو، وسيلفي، ووافليسن كريم، وريكونستركت كوليكتيف، وSIX5SIX، وليارس كوليكتيف

وDopeclvbworld من «فيسز آند ليسز».

في السياق، قالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «منذ انطلاق شراكتنا الاستراتيجية مع (سول دي إكس بي) في عام 2014، شهدت الفعالية تطوراً ونمواً ملحوظين، ما أسهم في استقطاب كوكبة من المبدعين البارزين في العالم، وروّاد ثقافة الشوارع الحديثة إلى دبي، وستشهد نسخة هذا العام مشاركة 12 من شركاء الأعمال في الحي. وباعتبارها منصة رائدة تدمج بين الفنون المعاصرة والأزياء والموضة والرقص والموسيقى والرياضة، تعرض (سول دي إكس بي) جميع التأثيرات المختلفة في فنون وثقافة الشوارع، التي تلهم توجهات أساليب الحياة حول العالم».