10 فنانين سودانيين من 3 أجيال في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بعد غد، تظاهرة فنية سودانية، بمشاركة 10 فنانين يختصرون مسيرة التشكيل الحديثة في السودان. ويشارك في معرض «الفنانين السودانيين»، الذي ستستضيفه قاعة المعارض الكبرى بمبنى مؤسسة العويس الثقافية بشارع الرقة في دبي: إسحق تاج السر حسن، وإيمان شقاق، والجيلي يوسف السيمت، وعبدالقادر حسن المبارك، وضياء الدين الدوش، وأمل بشير طه، والأمين محمد عثمان، وعبدالباسط الخاتم، وعصام عبدالحفيظ، والفنانة المخضرمة كمالا إبراهيم إسحاق، إذ يتزامن معرض «العويس» مع آخر استعادي للفنانة بمدينة أمستردام في هولندا، بمناسبة نيلها الجائزة الكبرى لمؤسسة الأمير كلاوس لعام 2019، التي تعد من أهم الجوائز الثقافية العالمية.

وترتكز الحركة التشكيلية الحديثة في السودان على إرث ثقافي بصري بالغ التنوع، يعكس الثراء الإثني واللغوي والديني والجغرافي للبلاد، وتمكنت خلال تاريخها الطويل من تحقيق إنجازات عالمية في محافل تشكيل شارك فيها مبدعون سودانيون.

ويقدم معرض «الفنانين السودانيين» ثلاثة أجيال تواصلت تجاربها عبر غرف الدراسة والزمالة والصداقات الممتدة، فضلاً عن الفضاء العام، الذي أتاح صلات لا تحدها حدود ولا تقوم فيها حواجز بين التشكيليين من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية والثقافية. وتشارك ثلاث نساء بأعمال تعبر عن رؤى متميزة، وبأساليب تؤكد تعدد الخيارات الفنية التي تمثل استقلال كل منهن وتفرّد تفكيرها.