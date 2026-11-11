دبي تدير حواراً عالمياً ملهماً في «إيسيا 2026»

انطلقت، أمس، الجلسات الرئيسة للبرنامج الأكاديمي الافتراضي للنسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، التي تستضيفها دبي تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمبتكرين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف الحدث الدولي، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي بالشراكة مع جامعة زايد، إلى استكشاف دور الفنون والعلوم والتكنولوجيا في توسيع مجالات التعبير الإبداعي، وتعزيز التفاهم والحوار الثقافي، وذلك في إطار جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تطوير منظومة الفنون الرقمية والواعدة، ودعم المواهب والمبدعين، وتوفير بيئة محفزة للتعلم والبحث والتجريب، بما يرسّخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.

وألقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كلمة في مستهل فعاليات البرنامج أكدت فيها أن استضافة «إيسيا 2026»، الذي يستمر حتى 15 الجاري، تجسّد حرص دبي على تعزيز الحوار العالمي بين الفن والتكنولوجيا، وترسيخ دور الثقافة والابتكار في بناء المستقبل.

وقالت سموّها: «تصبح الأماكن جزءاً من ذاكرتنا ووجداننا بما تحمله من حكايات إنسانية، وما تقدمه من تجارب تترك أثرها فينا، ويأتي الفن ليمنح هذه الحكايات أبعاداً أعمق، ويحوّلها إلى لغة عالمية تتجاوز حدود المكان واختلاف الثقافات، فتفتح أمامنا آفاقاً جديدة للتواصل والتفاهم».

ونوّهت سموّها بجمع المؤتمر نخبة من الفنانين والمبدعين والباحثين والمفكرين والطلبة من مختلف أنحاء العالم، حضورياً وافتراضياً، في مساحة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، مؤكدةً أن دولة الإمارات تنظر إلى الاستثمار في الثقافة باعتباره استثماراً في طاقات الإنسان وإمكاناته وقدرته على الابتكار وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

وأضافت سموها: «نعتز بإرثنا الثقافي الأصيل الذي يعمّق ارتباطنا بجذورنا، كما يمنحنا انفتاحنا على العالم مساحات جديدة للتعبير والتواصل الإنساني».

وتابعت سموها: «مع اتساع الآفاق التي تمنحها التكنولوجيا للإنسان، تزداد أهمية القرارات التي نتخذها اليوم، لما لها من أثر في تشكيل نظرة الآخرين إلى ثقافاتنا، وإتاحة المجال لمختلف الأصوات للتعبير عن نفسها، وترسيخ القيم التي ستتبناها الأجيال القادمة. وفي دبي ودولة الإمارات، نؤمن بدور الثقافة ركيزةً أساسية في بناء المستقبل، وتوجيه مسيرة التقدم والابتكار، بما يحفظ هويتنا الأصيلة، ويجسّد قيمنا الإنسانية، ويضع الإنسان في صميم تطلعاتنا وإنجازاتنا».

وشددت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية توجيه التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في أساليب إنتاج الفنون والتفاعل معها، وأكملت سموها: «نعمل على أن يكون التنوّع الثقافي وحرية الإبداع قيماً أساسية توجه هذه التحولات بما يخدم الإنسان ويحترم خصوصية المجتمعات وثقافاتها، وتتجسّد مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة في تمكينها بالمعرفة، وتنمية قدراتها الإبداعية، لتكون قادرة على صناعة مستقبلها. ومن هنا، تبرز أهمية الاستثمار المستدام في التعليم والثقافة ورعاية المواهب، باعتباره استثماراً في طاقات الأجيال وطموحاتها، وقدرتها على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتها».

وأضافت سموّها: «تواصل دولة الإمارات، من خلال انفتاحها على مختلف التجارب والثقافات، توطيد علاقاتها مع العالم، وتعزيز التفاهم بين الشعوب، إيماناً منها بأن الثقافة تشكّل جسراً إنسانياً للتواصل بين المجتمعات، وتبرز أهمية هذا الانفتاح في تمكين الأجيال القادمة من الاستفادة منه، مع الحفاظ على ارتباطها بجذورها وهويتها، فشباب اليوم هم من سيحملون أثر خياراتنا الثقافية والتكنولوجية إلى المستقبل، ودورنا هو تمكينهم من تكوين رؤاهم المستقلة، والمساهمة بأفكارهم وإبداعاتهم في صياغة ملامحه».

واختتمت سموّها بدعوة المشاركين إلى التأمل في أثر الأفكار والقرارات التي تُتخذ اليوم على مستقبل الأجيال القادمة، وأن يجعلوا من هذا الملتقى مصدر إلهام لرؤى جديدة تسهم في بناء مستقبل يعتز فيه الإنسان بهويته وإرثه، ويمتلك القدرة على الإبداع وإحداث أثر إيجابي في العالم.

أدوات جديدة

من جهتها، ألقت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، كلمة قالت فيها: «استطاع مؤتمر (إيسيا) على مدى أكثر من ثلاثة عقود أن يجمع تحت مظلته نخبة من المبدعين والباحثين الذين يتجاوزون الحدود التقليدية للتخصصات، ويخوضون تجارب متنوعة بأدوات جديدة، ويكتشفون أساليب مبتكرة للتعبير الفني، واليوم يجمع (إيسيا 2026) مجتمعاً دولياً يسعى لاستكشاف أبرز التقاطعات بين الفن والعلم والتكنولوجيا»، وأشارت إلى أن المؤتمر استقطب أكثر من 1000 طلب مشاركة في البرنامجين الفني والأكاديمي، اختير من بينها أكثر من 100 عمل وتركيب فني لعرضها في مواقع مختلفة من دبي، بما يتيح للجمهور استكشاف طرق جديدة للتفاعل مع الإبداع من خلال التجارب الغامرة والتركيبات الرقمية والممارسات الفنية التجريبية.

وأكدت هالة بدري أهمية البرنامج الأكاديمي الافتراضي ودوره في تعزيز التواصل بين الفنانين والأكاديميين والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وتوفير مساحة لتبادل المعرفة واستكشاف رؤى جديدة، وأضافت: «لا تقتصر أهمية المؤتمر على حجم المشاركة الدولية وتنوع فعالياته، وإنما تمتد إلى الفرص التي يوفرها لبناء علاقات مهنية وشراكات إبداعية تجمع بين مختلف التخصصات، فاللقاءات التي تجمع الفنانين والباحثين والمتخصصين قد تتحول إلى مشاريع وتجارب جديدة يمتد أثرها إلى ما بعد انتهاء المؤتمر»، موضحةً أن «إيسيا 2026» يفتح أمام المبدعين في الإمارات والمنطقة آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات والتواصل مع المجتمع الإبداعي العالمي.

في تعزيز الابتكار

من ناحيتهم، استعرض متحدثون خلال البرنامج رؤاهم حول مستقبل الفنون الرقمية والتقنيات الناشئة ودورها في تطوير الممارسات الإبداعية، إذ تناول مدير جامعة زايد، الدكتور كيفين ريتشارد هول، أهمية التكامل بين الفن والعلم والتكنولوجيا في تعزيز الابتكار، ودور الجامعات في تمكين الطلبة من مواكبة التحولات الرقمية والمساهمة في صناعة المستقبل.

وقالت رئيسة منظمة «إيسيا الدولية»، إيرندي فيرغارا، خلال كلمتها، إن قوة المؤتمر تكمن في حيوية مجتمعه الفني والأكاديمي، وما يقدمه من أعمال فنية مبتكرة ورؤى يطرحها الفنانون والباحثون، مشيرةً إلى تنوع برنامجه الفني الذي يستضيفه عدد من المواقع الثقافية في دبي، وما يتيحه للجمهور من تجارب فنية متميزة.

فيما دعت مدير إدارة المواهب الواعدة في «دبي للثقافة»، ميثاء علي البلوشي، المشاركين إلى استكشاف التجارب الفنية والتفاعل مع المبدعين وتبادل الأفكار والرؤى، لافتة إلى أن القيمة الحقيقية للمؤتمر تكمن في الفرص التي يوفرها لاكتشاف آفاق جديدة وبناء علاقات إبداعية مستدامة.

دعوة لمواكبة التطورات

تناولت عميد كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد المديرة التنفيذية والاستراتيجية لمؤتمر «إيسيا 2026»، جانيت بيلوتو، مسؤولية المؤسسات الأكاديمية والإبداعية في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أهمية توظيف التقنيات الحديثة وفق أسس أخلاقية ومستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل يوازن بين التقدم التكنولوجي والمسؤولية المجتمعية.

وألقت كاثرين هايلز كلمة رئيسة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كشريك فني: رسم خريطة لنظرية العقل لدى النماذج اللغوية الكبيرة»، تناولت خلالها دور الذكاء الاصطناعي في الممارسات الفنية، وإمكانات التفاعل بين المبدعين والنماذج اللغوية الكبيرة.

لطيفة بنت محمد:

. استضافة «إيسيا 2026» تجسّد حرص دبي على تعزيز الحوار العالمي بين الفن والتكنولوجيا، وترسيخ دور الثقافة والابتكار في بناء المستقبل.

. شباب اليوم هم من سيحملون أثر خياراتنا الثقافية والتكنولوجية إلى المستقبل، ودورنا هو تمكينهم من تكوين رؤاهم والمساهمة بإبداعاتهم في صياغة ملامحه.