قصص ملهمة وفنون في ضيافة قصر الحصن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن الفعاليات والعروض، التي تنظمها على مدار شهر نوفمبر المقبل في منطقة الحصن الثقافية، التي تتألف من أربعة أجزاء مترابطة: قلعة قصر الحصن، ومبنى المجمّع الثقافي، ومبنى المجلس الاستشاري الوطني، وبيت الحرفيين. وتكمن أهمية المنطقة في كونها رمزاً نابضاً بالحياة للتراث والثقافة، ومثالاً حياً على عراقة الإمارات وأصالة شعبها.

وعلى مدار نوفمبر المقبل، يسلّط قصر الحصن الضوء على محطات دبلوماسية بارزة، وقصص تاريخية ملهمة عبر برنامج محوري، يتضمن مجموعة من المعارض المتخصصة وحفلات الموسيقى والشعر وورش عمل حرفية، ما يعزز حضور التراث الوطني، ويبرز قيمه وأهميته بين أفراد المجتمع.

وبالتعاون مع لجنة كولبير، يستضيف بيت الحرفيين سلسلة «محادثات حول المهارة الحرفية»، التي تقدم مجموعة من العروض السينمائية والحرفية المتعددة الثقافات، وورش العمل وجلسات النقاش، بمشاركة مصممي منتجات الرفاهية الفرنسية وحرفيين إماراتيين. أما المجمع الثقافي فيحتضن باقة من ورش العمل والمعارض والعروض المسرحية والموسيقية وفعاليات الفنون البصرية.

ويستضيف قصر الحصن معرضين مؤقتين، ينظم الأول تحت عنوان «لئلا ننسى»، خلال الفترة من 13 نوفمبر وحتى 30 ديسمبر المقبلين، ويسلّط الضوء على دور المرأة في الثقافة الإماراتية عبر استعراض البرقع والملابس التقليدية. أما المعرض الثاني فيأتي تحت عنوان «رحول» أمام قصر الحصن في الساحة الخارجية، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 30 ديسمبر، ويسرّد تاريخ أبوظبي من خلال استعراض سيارات كلاسيكية يعود تاريخ إنتاجها إلى خمسينات وستينات القرن الماضي. ويواصل قصر الحصن برنامجه الأسبوعي، الذي تتخلله عروض وفعاليات وأنشطة تعيد تصوير حياة الماضي داخل هذا المعلم التاريخي، بما يسهم في تعزيز معرفة الجمهور بالتقاليد الإماراتية، وكيف كانت الحياة بين أركان هذا الصرح الثقافي.

بينما يستضيف المجمّع الثقافي، خلال نوفمبر المقبل، سلسلة من عروض فنون الأداء، إذ يقدم مسرح رأس الخيمة الوطني في 12 نوفمبر مسرحية إماراتية بعنوان «تلايا الليل». وفي 21 من الشهر نفسه، تؤدي فرقة «السبعة وأربعين» عرضاً لموسيقى الدبكة العربية الإلكترونية. وفي 22 نوفمبر، تأخذ أوركسترا بلازا فرانسيا الجمهور في رحلة لاستكشافات موسيقية من تراث التانغو الأرجنتيني.

• 12 نوفمبر، تقدم على خشبة المجمع الثقافي المسرحية الإماراتية «تلايا الليل».