990 مشاركاً في اختبارات «المنشد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بلغت حصيلة المتقدمين لاختبارات الدورة الـ12 من برنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة، 990 مشاركاً.

وتقدم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج 337 مشاركاً من مختلف البلدان العربية، منها السودان، واليمن، والعراق، وسورية، وتونس، ومصر، والمغرب، والجزائر، إضافة إلى متقدمين مقيمين في دول أجنبية، منها كندا، وألمانيا، والدنمارك. ووصل مجموع المتقدمين خلال جولة اختبارات البرنامج العربية، 653 مشاركاً، 24 من الإمارات، و49 من الأردن، و263 من مصر، و45 من السعودية، و176 من المغرب، و96 من الجزائر.

ويعمل فريق البرنامج بعد المرحلة الأولى من الاختبارات على فرز المتقدمين لانتقاء المتأهلين الذين سيخوضون منافسات هذه الدورة من البرنامج، الذي يهدف إلى اكتشاف مواهب الشباب في مجال الإنشاد.