اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينظم «مرابعنا الأدبية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومؤسسة موناكو للفعاليات، وبدعم من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ملتقى ومعرض «مرابعنا الأدبية»، الذي ينطلق اليوم على مسرح القصباء في الشارقة، ويستمر ثلاثة أيام.

ويشارك عدد من دور النشر في معرض كتب ضمن الفعاليات، كما تقدم مدارس عدة فقرات مسرحية. وتقدم الفعاليات مسابقات أدبية للجمهور.

وأشاد عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الكتاب، عبدالرحمن نقي، بدور مؤسسة شروق وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، في دعم العمل الثقافي، وإسهامهما في تنشيط الحراك الثقافي وتطويره، مشدداً على أهمية تحفيز الطلاب على القراءة والاهتمام بالأدب والثقافة.