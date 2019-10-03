برنامج الخريف.. حوارات وورش تثري الذائقة الفنية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون أن برامجها التعليمية والمجتمعية لفصل الخريف التي أطلقتها أخيراً، تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية ودورات تدريبية، استوحي بعضها من المعارض الفنية لفصل الخريف.

وتقدم البرامج التعليمية والمجتمعية الموجهة للصغار والناشئة والكبار وذوي الإعاقة ما يزيد على 150 ورشة عمل يقودها مجموعة من الفنانين المتخصصين الذين يعملون في مجموعة من الفنون البصرية والأدائية، كما تضم البرامج التي تستمر ثلاثة أشهر فئة جديدة من ورش العمل الموجهة للفنانين الناشئين، والتي تساعدهم على تطوير مهاراتهم الفنية وتقديم أعمالهم بصورة احترافية.

وقالت الشيخة نورة المعلا، مدير إدارة التعليم والأبحاث في المؤسسة: «يأتي برنامج الخريف 2019 نتاجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي بمختلف شرائحه الاجتماعية وفئاته العمرية، وذلك على صعيد نشر المعرفة وتطوير المهارات والخبرات التخصصية، وإعداد أجيال تملك من الثقافة والذائقة الفنية ما يكفي للمساهمة في بناء مستقبل فني يليق بالمسيرة الثقافية للشارقة».

وأضافت: «ندعو الأسر وطلبة المدارس والمعلمين والكبار للمشاركة في ورش العمل والدورات التي من شأنها أن تثري تجاربهم الإبداعية والفنية». ويقدم البرنامج التعليمي للكبار ورش عمل ودورات حول الخزف والنحت والرسم والحفر والطباعة، إضافة إلى جلسات ولقاءات من بينها جلسة «نقد» التي تنظم بعد غد، وجلسة «منتدى السماء» في 11 الجاري. أما برنامج الناشئة فيضم مجموعة من الأنشطة، بينها «مقدمة في رسم القصص المصورة» في 15 الجاري، و«ليلة الميكروفون المفتوح» في الثامن من نوفمبر المقبل، وورشة «الطبول اليابانية» في 30 نوفمبر المقبل.