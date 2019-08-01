رسم ونقش ورداء فاخر في برنامج العين الثقافي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية في إطار برنامج العين الثقافي، الذي يتضمن برنامج المخيم الصيفي للأطفال وجلسات حوارية متنوعة، وفعاليات للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، خلال شهر أغسطس الجاري في كل من مركز القطارة للفنون وقصر المويجعي.

وبعد الإقبال الجماهيري الذي حققه، يستمر مركز القطارة للفنون في تنظيم برنامج المخيم الصيفي للأطفال خلال الفترة من 4 - 29 أغسطس. ويشتمل المخيم على مجموعة من الورش الفنية والتعليمية الأثرية، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الثقافية في منطقة العين.

ويحتفي مركز القطارة للفنون بيوم المرأة الإماراتية في 28 الجاري، بتنظيم مجموعة من الورش الفنية المتميزة المخصصة للسيدات فوق 14 سنة، والتي تشمل ورشة تصميم المجوهرات لتعلم الرسم والنقش على الأحجار، وتقدمها مصممة المجوهرات فاطمة المهيري، وكذلك ورشة «الديكوباج» الخاصة بالرسم والتصميم على الأواني المنزلية. بينما يقدم الفنان سعود الظاهري ضمن برنامج الإقامة الفنية «استوديو 6»، ورشة «فن الكولاج» للسيدات.

ويستمر قصر المويجعي في تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية التفاعلية خلال شهر أغسطس، من ضمنها ورشة «البشت الملكي» في الفترة من 6 - 20 الجاري، لتعريف المشاركين على البشت كرداء فاخر ورسمي في منطقة الخليج العربي، وكيفية حياكته من قبل خبراء متخصصين، إلى جانب استعراض مجموعة من البشوت الملكية المعروضة في قصر المويجعي، التي تعود إلى عائلة آل نهيان الحاكمة.

وسيحظى حضور «البشت الملكي» بفرصة المشاركة ببرنامج «الخنجر الإماراتي» في 10 الجاري، والذي يعرض الوسائل التقليدية والحرفية وأسرار صناعة كل خنجر. وسيستمتع الحضور بعرض «شخصيات من القرن العشرين» في 17 الجاري، والذي يمنح الزوار فرصة للتفاعل مع عروض فنية صامتة تحاكي نمط الحياة في مطلع القرن الـ20.

«ميكروفون»

ينظم مركز القطارة للفنون برنامج «ميكروفون»، الذي يقدّم سلسلة من الجلسات الحوارية المتنوعة التي تتناول موضوعات اجتماعية عدة، وينطلق البرنامج مع جلسة حوارية بعنوان «لازم تسافر» في 22 أغسطس الجاري، يتحدث فيها المستكشفان سامر المرزوقي وشليويح المزروعي عن تجاربهما في اختيار وجهات السفر التي يقصدانها كل موسم، وعن كيفية وضع ميزانية ملائمة للقيام برحلات مميزة، إضافة إلى مغامراتهما الاستكشافية في مناطق مختلفة من العالم.

• 28 الجاري، ينظم مركز القطارة ورشاً فنية مخصصة للسيدات احتفاء بيوم المرأة الإماراتية.