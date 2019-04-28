مسرحية كويتية تنشر الأمل بين 800 متابع

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

استضاف مهرجان الشارقة القرائي للطفل المسرحية الكويتية «تومورو»، التي تدور أحداثها حول طفلة موهوبة (آني)، تبدأ رحلة مليئة بالمغامرات للبحث عن أبويها اللذين أضاعاها منذ زمن طويل حتى توصلت إليهما، لتبدأ حياة جديدة جميلة.

وقالت منسقة الشؤون المسرحية لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، حنان البلوشي: «يحرص المهرجان على تقديم كل ما هو نافع ومفيد للأطفال، انطلاقاً من دوره في رفع مستوى التذوق الفني الهادف، ومن هنا جاءت هذه المسرحية لغرس قيمة مهمة في حياة الأطفال، وهي الأمل، وأتوقع أنها أضافت للصغار، ومنحتهم تجربة لا تنسى».

وتفاعل الأطفال مع العرض، وحاولوا محاكاة أدوار الممثلين الذين تميزوا برشاقة الحركة وبراعة الأداء، وزاد جمال ديكورات المسرح والموسيقى المصاحبة من جمالية العرض الذي تابعه نحو 800 شخص، أغلبهم من الأطفال وذويهم. وركزت المسرحية على الجانب الترفيهي، وحملت رسائل في مقدمتها تحلي الأطفال بالأمل، للحصول على غدٍ مشرق، وعدم الاستسلام للتحديات، ففي نهاية الطريق سيكون النجاح كما حدث مع «آني».