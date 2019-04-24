«حول النظام الشمسي» يستكشف أسرار الكون

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في عرض علمي تفاعلي، استضافه مسرح «الشارقة القرائي للطفل»، خاض زوار المهرجان الصغار أوقاتاً حافلة بالفائدة مع تجارب عملية، تعرفوا من خلالها عن كثب إلى علم الفلك، واستكشفوا أسرار الكون.

وقدم أعضاء فرقة العرض التفاعلي حول النظام الشمسي فواصل لتجارب علمية شيقة، دارت كلها حول مهمة خاصة لاستكشاف المجرات والكواكب الجديدة والمذنبات، وأتيحت الفرصة أمام مجموعة من الأطفال للمشاركة في إجراء التجارب.

وتعرف الصغار إلى النظام الشمسي، وإلى أهم المعلومات المتعلقة به، واكتسبوا معلومات عن الكواكب والخصائص التي تميزها، والقواسم المشتركة التي تجمع بينها، واطلعوا على المخاطر التي تهدد كوكب الأرض، والتي من أبرزها الاحتباس الحراري، الذي تسبب في السنوات الأخيرة في إحداث تغيرات مناخية كبرى.