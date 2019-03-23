«تحية إلى الإمارات».. بريشة فاروق حسني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم وزير الثقافة المصري السابق، الفنان فاروق حسني، لوحة بعنوان «تحية إلى الإمارات»، كهدية إلى دولة الإمارات، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض «آرت دبي»، المنضوي تحت مظلة موسم دبي الفني، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الشريك الاستراتيجي لـ«آرت دبي».

جاءت الهدية تقديراً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والأدوار التي تقوم بها الإمارات على المستويين العربي والعالمي، في شتى الجوانب، والتي تؤكد تطبيق محاور التسامح، وإرساء قيمه، والانفتاح على كل الثقافات والشعوب.

ونسّق غاليري ورد بين «دبي للثقافة»، وفاروق حسني، لتسلم لوحة «تحية إلى الإمارات»، التي تتألف من ألوان علم دولة الإمارات، إذ يبرز اللون الأخضر على الجهة اليسرى، ويتراجع اللون الأسود ليشكل خطاً أفقياً في قلب اللوحة، بينما يتصاعد اللون الأبيض من قلب اللوحة إلى الأعلى، ويحتل الأحمر الجهة اليمنى، وتبرز على المساحة البيضاء أشكال تجريدية تمثل طيور السلام، ويرمز الأصفر والأزرق إلى أرض وسماء دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عبدالرحمن العويس: «نشكر الفنان فاروق حسني على لوحة (تحية إلى الإمارات)، لما فيها من تجسيد لأواصر المحبة والترابط بين البلدين الشقيقين، فالعلاقة بين دولة الإمارات ومصر الشقيقة علاقة وثيقة، وتحظى بالحب والتقدير والاحترام، بفضل الغرس الطيب والمثمر الذي زرعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسقاه قادة الإمارات بالتواصل عبر تلك السنوات الثرية الممتدة، بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية». وأضاف أنه «لطالما كانت مصر مركزاً ثقافياً مهماً، قدم العديد من الفنانين، الذين تركوا أثراً كبيراً في الثقافة العربية». من جانبه، توجه الفنان فاروق حسني بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات على جهودها الهادفة إلى دعم الثقافة والفنانين، ودورها الفعال، مشيراً إلى أن «تحية إلى الإمارات» «تصوير رمزي لهذا البلد المعطاء، ورسالة لدعم السلام والتسامح بين الشعوب».

عبدالرحمن العويس:

«اللوحة تجسيد لأواصر المحبة والترابط، بين بلدين شقيقين».