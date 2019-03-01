رابح صقر والـ «دي جي» روميرو يفتتحان «مهرجان أم الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تفاصيل برنامج العروض الفنية لـ«مهرجان أم الإمارات 2019»، حيث ستعتلي المسارح الثلاثة مجموعة من النجوم والعروض الموسيقية، في مقدمتهم النجم السوبر ستار السعودي رابح صقر يوم الجمعة 15 مارس، والـ«دي جي» الهولندي العالمي نيكي روميرو يوم الجمعة 22 مارس.

ويتضمن المهرجان أكثر من 50 عرضاً موسيقياً من 12 دولة حول العالم، ما يعكس التنوّع الثقافي الغني الذي تحتضنه الدولة، وسط أجواء من الألفة والمحبة وقيم التسامح والتعايش المشترك بين زوّار المهرجان من مختلف الجنسيات.

وقالت رئيسة وحدة المهرجانات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أميرة المزروعي: «نحن فخورون بالإعلان عن تفاصيل العروض الترفيهية لـ(مهرجان أم الإمارات 2019)، حيث تم اختيار الفنانين والموسيقيين هذا العام بما يُرضي أذواق جميع الفئات العمرية من زوّار المهرجان، ونحن واثقون بأن هذه العروض ستستقطب محبي الموسيقى من مختلف الجنسيات والثقافات. ومن خلال الجمع بين فنانين وجمهور من مختلف بلدان العالم، يسهم المهرجان في تعزيز التبادل الثقافي الذي يدعم أهداف مبادرة (عام التسامح)».

ويقدم النجم السوبر ستار السعودي رابح صقر يوم الجمعة 15 مارس على المسرح الرئيس باقة من أجمل أغنياته ومقطوعاته الموسيقية، التي ألفها على العود، مثل: يا نسيم الليل وصابرين وعلى كيفك وغيرها. ويُعدّ صقر واحداً من أفضل أصوات جيله الذهبي، إذ تمتد مسيرته الفنية على مدى أربعة عقود، وتحظى حفلاته بنجاح باهر منذ إطلاق ألبومه الأول في عام 1983، حيث وضع بصمته في سماء الموسيقى العربية ليس من خلال الغناء فقط، وإنما عبر التلحين لعدد من المطربين الخليجيين، من بينهم نبيل شعيل وعبدالله الرويشد وراشد الماجد، والكثير غيرهم.

ويستضيف «مهرجان أم الإمارات» للمرة الأولى في أبوظبي منسق الأغاني العالمي «دي جي» نيكي روميرو، الذي يقدم يوم السبت 23 مارس على مدار ساعة ونصف أجمل مقطوعات الموسيقى الإلكترونية التي ألفها على المسرح الرئيس مباشرة بعد مسابقة الألعاب النارية.

جدير بالذكر أنه إضافة إلى مسيرته المهنية الناجحة في عالم تنسيق الموسيقى، يتميز روميرو بأنه منتج موهوب لديه مؤلفات موسيقى إلكترونية مشهورة، كما عمل روميرو مع بعض من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى المعاصرة، مثل: ريهانا وبريتني سبيرز. ومهّدت هذه النجاحات الطريق لتأسيس علامة التسجيلات الخاصة به «بروتوكول ريكوردينغ»، التي تضم مجموعة من الفنانين الموهوبين.

من جانبه، قال روميرو: «أنا سعيد جداً لإقامة عرضي الأول في دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي. لا شك أن الموسيقى تجمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وفئاتهم العمرية، ومن المؤكد أن ذلك لوحده هو سبب للاحتفال، وأنا متحمس لظهوري الأول على خشبة المسرح في العاصمة الإماراتية وإقامة حفلة للذكرى».

كما يوفر المهرجان لزوّاره مجموعة واسعة من العروض الموسيقية، التي تضم أكثر من 50 عرضاً لفنانين ومنسقي موسيقى موهوبين تتوزع على مسارح المهرجان الثلاثة. ومن الفنانين البارزين الآخرين المشاركين في المهرجان: عمر دين وأمجد شاكر وجاد أبي حيدر، الذين أبدعوا في برنامج المواهب «ذا فويس أحلى صوت». ومن المقرر أن يشارك الفنانون الثلاثة في عرض خاص على خشبة المسرح الرئيس، إضافة إلى عدد من الفنانين الناشئين الآخرين.

واحتفاءً بيوم الأم، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، يستضيف المهرجان عرضاً فنياً أدائياً يقدمه إبراهيم الجنيبي وفرقته. إلى جانب عروض أخرى ستقام على المسرح الرئيس من بينها: عبري، عزيزة إبراهيم، بووم ديوان، شينوا هاوك، دافي أند فليب، داني عريضي، داني نافيل، فهد العارف، فرقة الفيحاء، جدل، جواهر، جايي أند فو، ليلى كاردان، المجاز، ماشا، ميامي باند، نون، فرقة سامفيل جاسباريان الرباعية، وأبناء يوسف.

كما يستضيف المهرجان أيضاً حفلات أدائية مباشرة يقدمها الفنانون: أبو، آدم كبارة، إي جي وفرقته، ألكسندرا كرستيك، أمان، دينا ربادي، والدي جي كاروهات، فافا، فريك، جايمي ريكس، جيروم ديليغيرو، جندي، وليون ميرفي، روني سركيس، شيباني، وفرقة «نتكلم بالألوان».

وإضافة إلى الأنشطة المتنوّعة التي سيقدمها المهرجان، ستتاح الفرصة لزوّار أبوظبي مشاهدة عرض «بازار» الأسطوري من سيرك «دو سوليه» لأول مرة في أبوظبي، الذي يُعدّ عرضاً استثنائياً غنياً بالمؤثرات السمعية والبصرية مع فريق استثنائي من البهلوانيين والراقصين والموسيقيين. ويقدم سيرك «دو سوليه» عرضه الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي من 6 إلى 16 مارس 2019.

يذكر أن «مهرجان أم الإمارات» يقام في منطقة «ع البحر» على كورنيش أبوظبي في الفترة من 12 إلى 23 مارس، ويفتح أبوابه من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً (من الأحد إلى الأربعاء) ومن الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة 10:30 مساءً (من الخميس إلى السبت).