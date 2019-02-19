«بينالي الشارقة للأطفال».. «المستقبل بحدود خيالك»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق، غداً، الدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال، الذي تنظمه «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن»، بمشاركة 48 عملاً فنياً من دول عربية وأجنبية، صاغتها إبداعات أطفال ويافعين من عمر ستة إلى 18 عاماً، من مختلف دول العالم. ويستقبل البينالي أكثر من 3494 مشارَكة من 13 بلداً. ويقام البينالي تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت شعار: «المستقبل بحدود خيالك»، وبالتعاون مع «المخترعون الصغار»، المشروع الفني العالمي المعني بتحويل أفكار الأطفال إلى اختراعات حقيقية، إذ يقدم الحدث 17 عملاً فنياً من الإمارات، و11 عملاً فنياً من المملكة المتحدة، و10 أعمال من الصين، وستة من إيرلندا، كما تشارك السعودية بثلاثة أعمال، والأرجنتين بعمل واحد، حيث تم تقسيم الأعمال جميعها إلى ثلاث فئات: مساعدة الآخرين بإجمالي 24 عملاً، وفئة البيئة بـ12 عملاً، وفئة الترفيه والابتكار وشملت 12 عملاً. وسيكون الزوار على موعد مع نماذج من اختراعات وإبداعات، تعكس خيال الأطفال وتصوّرهم للمستقبل، إذ سيتسنى لهم التعرّف إلى «الكرسي المجنّح»، الذي يسمح لأصحاب الهمم بالتحليق لأي مكان، و«الفزاعة الزراعية» التي تعمل على الطاقة الشمسية والتي تحتوي على طارد للحشرات، و«السكوتر» الذي يعمل على الطاقة الشمسية.

ويتضمن المعرض الفني، في مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، ورشاً فنيّة للأطفال الزوار، تقام خلال الفترتين الصباحيّة والمسائيّة يومياً من الأحد إلى الأربعاء، كما ينظم البينالي كل يوم خميس فعاليات وأنشطة ممتعة خاصة بالأطفال في الساحة الخارجية لمركز مغيدر خلال الفترة المسائية. ويضم البينالي ورشاً متنقلة تجوب مختلف إمارات الدولة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، خلال فترة إقامة المعرض، حيث تقام الورش في القصباء بالشارقة في 22 و23 الجاري، وفي «مارينا 1» بإمارة عجمان في 1 و2 مارس المقبل، وفي إمارة دبي في 8 و9 مارس المقبل في لاست إيكست - الخوانيج، وفي إمارة الفجيرة في مول الفجيرة في 15 و16 مارس.