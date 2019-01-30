نجوم الغانم تمثّل الإمارات في «بينالي البندقية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه القيّمان الفنيّان للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية 2019، سام بردويل، وتيل فلرات، الدعوة إلى الشاعرة والمخرجة الحائزة العديد من الجوائز، نجوم الغانم، لتمثيل دولة الإمارات في جناحها الوطني في بينالي البندقية، وتكليفها بعمل فني مكوّن من تجهيز فيديو خاص بالموقع.

تُعدّ نجوم الغانم شاعرة ومخرجة أفلام مرموقة، وأحد أبرز أصوات أبناء جيلها، تمتلك في جعبتها ثمانية دواوين شعرية محتفى بها، رسّخت من خلالها مكانة مهمة من حيث الإسهام في تعزيزأشكال جديدة في فن الشعر العربي المعاصر. وأخرجت نجوم الغانم عدداً من الأفلام الطويلة والوثائقية التي تناقش قضايا الجندرة، وما يرتبط بها من مسائل أخرى والأعراف المجتمعية.

وقالت نجوم الغانم: «أسهمت الأشكال والموضوعات الإبداعية التي أقوم بمعالجتها في ممارساتي الفنية في رسم ملامح تجربتي الشخصية، خصوصاً في سياق مجتمع ماض بخطوات متسارعة نحو التغيير. ولطالما كانت قضيتي التي أواصل التركيز عليها هو إيجاد حلول لتقريب وجهات النظر بين التقاليد والتوجهات العصرية، وهو ما انعكس علي وبقوة كفنانة، ويتضح ذلك جلياً في أعمالي المكتوبة والسينمائية. وإنني، كامرأة، يمتلكني شغف تسليط الضوء على القصص النسائية الاستثنائية، داخل مجتمعنا والعالم العربي ككل، التي تستحق السرد. وإنني متحمّسة للغاية لإنتاج هذا العمل التكليفي بالتعاون مع القيّمين الفنيين سام بردويل، وتيل فلرات، وفريق الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية».

تقام الدورة الـ58 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية، خلال الفترة من 11 مايو إلى 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 80 جناحاً وطنياً من جميع أنحاء العالم، تحت شعار «لتحيوا في أزمنة مثيرة للاهتمام». ويُعدّ بينالي البندقية أحد أبرز التظاهرات الفنية العالمية، ويستقطب أكثر من نصف مليون زائر في كل دورة.

• «بينالي البندقية» ينظم خلال الفترة من 11 مايو إلى 24 نوفمبر المقبل.