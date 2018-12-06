«فزاع لليولة».. رحلة البحث عن اللقب تبدأ غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستكون قلعة الميدان في القرية العالمية، على موعد مع مجموعة منافسات بين 16 «يويلاً» تبدأ من يوم غدٍ، في أولى حلقات بطولة فزاع لليولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للعام الـ19، ومن المتوقع أن تشهد ساحة المنافسات عروضاً قوية ينتظرها الجمهور العاشق للمسابقات التراثية، كما ينتظرها جمهور شاشة قناة سما دبي، التي ستنقل أولى حلقات برنامج الميدان في نسخته الـ14 ورحلة البحث عن اللقب.

وتستمر منافسات البطولة الرئيسة على مدار 13 حلقة، تقام كل يوم جمعة، وتشهد أبرز العروض والمنافسات وصولاً إلى المربع الذهبي، ومن ثم ختام البطولة يوم السابع من مارس المقبل.

حلقة أولى

أغنية جديدة، ومساحة تم استثمارها لتبث اسبوعياً أقوى العروض الرياضية التراثية، ومفاجآت كثيرة من المتوقع أن تُقرع إثرها أجراس قلعة الميدان في الحلقة الأولى من بطولة فزاع لليولة يوم غدٍ، وستستضيف الحلقة الأولى المطرب فيصل الجاسم والشاعر ذياب غانم المزروعي.

فيما سيشتعل فتيل المنافسات مع أربعة يويلة، وهم: سيف سهيل السماحي (الفجيرة) رقم التصويت (1)، ومطر علي أحمد الحبسي (رأس الخيمة) رقم التصويت (2)، وأصيل أكرم أبوغالية (ليبيا) رقم التصويت (3)، وزايد غانم محمد المزروعي (أبوظبي) رقم التصويت (4).

وأوضحت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الاستعدادات لاستضافة الحلقة الأولى جرت على قدم وساق، خصوصاً أن الجماهير اعتادت ما تقدمه هذه البطولة، التي تُقام في أجواء مثالية خصصت لاستضافة المشاهدين في المدرجات المواجهة لمسرح قلعة الميدان، وأضافت: «بطولة فزاع لليولة تُعد البطولة الأعرق والأقدم، ضمن كوكبة بطولات فزاع، وتشتمل على كل عناصر الإثارة، الأمر الذي دفعها إلى صدارة البطولات على الصعيدين الجماهيري والإعلامي، والمركز أعد العدة لتنظيم البطولة بشكل لا يقل عن الأعوام السابقة مع تغييرات في الديكور والإخراج لعكس روح التجديد والحداثة، وتتضح الصورة من قائمة المـتأهلين للبطولة وتضم أفضل المتقدمين للمنافسة على اللقب، حيث لا يصل إلى قلعة الميدان إلا المتميزون بالفعل».

متأهلون

وضمت قائمة المتأهلين إلى بطولة فزاع لليولة للموسم 2018-2019 كلاً من: سيف سهيل السماحي (الإمارات) رقم التصويت (1)، مطر علي الحبسي (الإمارات) رقم التصويت (2)، أصيل أكرم أبوغالية (ليبيا) رقم التصويت (3)، زايد غانم محمد المزروعي (الإمارات) رقم التصويت (4)، عيسى خميس الكندي (الإمارات) رقم التصويت (5)، عبدالرحمن عبدالله خليفه سالم (البحرين) رقم التصويت (6)، راشد سعيد بن حرمش المنصوري (الإمارات) رقم التصويت (7)، سعيد محمد هويدن الكتبي (الإمارات) رقم التصويت (8)، راشد سلطان الرزي (الإمارات) رقم التصويت (9)، عويض محسن العامري (السعودية) رقم التصويت (10)، حمدان محمد حمد مصلح الأحبابي (الإمارات) رقم التصويت (11)، دلموك عبدالله حمدان (الإمارات) رقم التصويت (12)، خليل بن عبدالله مصبح المزروعي (عمان) رقم التصويت (13)، سعيد سالم المهيري (الإمارات) رقم التصويت (14)، محمد عبدالله بن دلموك (الإمارات) رقم التصويت (15)، إبراهيم سلطان عبيد الكعبي (الإمارات) رقم التصويت (16).

ويُعد هؤلاء «اليويلة» النخبة الذين تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم بعد منح جميع المشاركين فرص متساوية، ليبتسم الحظ لـ16 فارساً منهم اثنان ممن توجوا باللقب في أعوام سابقة وهم راشد سعيد بن حرمش المنصوري (الإمارات) ومطر علي الحبسي (الإمارات)، وهو ما ينبئ بأن المنافسة ستكون شرسة لحصد كأس فزاع لليولة هذا العام.

لجنة التحكيم

تضم لجنة تحكيم البطولة كلاً من راشد الخاصوني وخليفة بن سبعين ومسلم العامري، ومن المنتظر أن تشهد كل حلقة منافسات بين أربعة يويلة حتى الوصول إلى دور الثمانية ثم دور الأربعة، حيث يتنافس أصحاب المركز الثاني على المركزين الثالث والرابع، فيما سيتنافس أصحاب المراكز الأولى من كلتا المجموعتين على المركزين الأول والثاني.

سعاد إبراهيم:

«البطولة باتت

الأعرق والأقدم،

ضمن كوكبة

بطولات فزاع».