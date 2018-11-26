13 فعالية جديدة في مهرجان الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بفعاليات جديدة وأنشطة حافلة بالمرح في الهواء الطلق، تنطلق الدورة الـ12 من مهرجان الظفرة، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في 17 ديسمبر المقبل، بمدينة زايد في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأكدت اللجنة المنظمة للمهرجان، أن الدورة الجديدة من المهرجان ستشهد أكثر من 13 فعالية جديدة تستهدف الأسرة والطفل، كما يتضمن موقع المهرجان قرية خارجية للعائلات مليئة بالمرح والعروض الترفيهية، وأنشطة مجانية موجهة لجميع أفراد العائلة، تنظم في الهواء الطلق طوال أيام المهرجان التي تتواصل حتى الأول من يناير المقبل.

وقال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عيسى سيف المزروعي، إن الدورة المقبلة ستكون الأكبر منذ انطلاقة مهرجان الظفرة، وذلك سعياً من اللجنة المنظمة لاستقطاب الزوار والسياح، مشيراً إلى أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات الترفيهية والتشويقية الجديدة التي تستهدف كل الفئات، إلى جانب فعاليات المهرجان الرئيسة، من بينها: مزاينة الإبل، المحالب، مسابقة الصيد بالصقور، مزاينة الصقور، الرماية، سباق الخيل العربي الأصيل، مزاينة السلوقي العربي، سباق السلوقي العربي التراثي، مزاينة غنم النعيم، اللبن الحامض، السيارات الكلاسيكية، مزاينة التمور وأفضل أساليب تغليفها، مسابقة الفنون الشعبية، مسابقات الحرف اليدوية من أزياء وطبخ، وفعاليات قرية الطفل.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سلطان المطوع الظاهري: «لقد أسهمنا هذه العام في إثراء محتوى المهرجان بالجانب الترفيهي الذي يزخر باحتفالات وأنشطة جديدة تضاف للمرة الأولى، إذ يستقطب الحدث كل عام اهتمام سياح زوار من مختلف الأسواق التي نستهدفها، ويعد المهرجان بمثابة منصة ترفيهية وتراثية لجميع أفراد الأسرة، لذا نسعى لإثراء زيارتهم بالتجربة الترفيهية المضافة».

وتنظم الدائرة مجموعة من الفعاليات، إذ سيشهد مهرجان الظفرة للمرة الأولى احتفالات رأس السنة الجديدة، ومن المقرر أن يحييها كل من الفنانة أريام، والفنان محمد الشحي، والفنان وليد الشامي، بالإضافة إلى الألعاب النارية. كما يخصص المهرجان للأطفال فعاليات عدة ضمن منطقة الألعاب التي تقدم عروضاً حية للشخصيات المفضلة لدى الصغار، إذ تحضر شخصيات «بن 10»، و«افتح يا سمسم»، و«فتيات القوة». وستقدم شخصيات «افتح يا سمسم» عرض عرائس حياً موضوعه عن الفضاء الخارجي.

«بن 10» وشخصيات «افتح يا سمسم» وألعاب ضمن العروض اليومية.