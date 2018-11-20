«الشارقة - اليابان» في معرض لتصاميم الكتب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون، غداً، معرض «الشارقة - اليابان: شعرية المكان» الذي يقام في استوديوهات الحمرية بمنطقة الحمرية في إمارة الشارقة. ويضيء المعرض، الذي جرى تقييمه من قبل القيّمة اليابانية يوكو هاسيكاوا، على تصميم الكتب في اليابان من خلال طرق عرض مبتكرة تجمع بين الطباعة وتصميم الصفحات والصور الفوتوغرافية التي تجمع بين النص والصورة.

ويعاين المعرض «الفضاءات الشعرية» التي أحدثتها الكتب، ويستكشف كل عناصرها مثل النص والتصميم الغرافيكي والتجليد والمواد المصاغة منها. كما يسلط الضوء على التنوع الكبير في تصميم الكتب اليابانية من خلال أعمال فنانين من أمثال غوزو يوشيماسو، وآسامي كيوكاوا، وشينرو أوهتاكي، والمصور إيكو ناراهارا، والمصمم الغرافيكي هيرومو هارا، بما يمثّل أشكالاً مختلفة من التعبير الفني الأخاذ، بدءاً من التطريز والنص والصور الفوتوغرافية إلى تصميم الصفحة وكراسات القصاصات وفن الأداء.

وترى القيّمة يوكو هاسيكاوا أن المعرض لا يقتصر على دراسة تصميم الكتاب الياباني فقط من منظور غرافيكي، بل ينظر في شمولية الكتاب وتماسكه، ويعتبره أداة فكرية لا تتضمن فقط عناصر التصميم الغرافيكي، مثل تصميم الخطوط والرسوم التوضيحية، لكن بما يشمل التجليد أيضاً، والمواد المستخدمة، والمحتوى. وعلاوة على ذلك، فإن القارئ يفترض أنه عند تصفّح الكتاب، فإنه سيعاينه بوعي من يعتبره مساحة شعرية.